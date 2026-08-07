Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa... - Son Dakika
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Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...

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Vücut geliştirici ve içerik üreticisi Savaş Cebeci, 2023 yılında MMA sporcusu Kaan Kazgan ile yaşadığı sokak kavgası hakkında yıllar sonra konuştu. Cebeci, Kazgan'ın yalnız geleceğini söylediğini ancak yanında çok sayıda kişiyle geldiğini iddia ederek, bu kişilerin silahlı olduğunu öne sürdü.

Savaş Cebeci, 2023 yılında yayımladığı bir videosunda 70 kilo bir kişiden dayak yemeyeceğini iddia etmişti. Cebeci'nin bu sözlerine bir süre sonra MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan yanıt verdi. İkili arasındaki karşılıklı atışmaların ardından taraflar kavga etmek için buluştu. Gerçekleşen kavgada Cebeci kısa sürede mağlup oldu.

YILLAR SONRA O GÜNÜ ANLATTI

Savaş Cebeci, Laptoplu Gezgin'in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Kaan Kazgan ile yaşadığı kavga hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...

Cebeci, Kazgan'ın kendisine karşı "delikanlıca" davranmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Delikanlılık diye bir şey vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Yani ben o kafayla şey yaptım. Çok büyük erozyon yaşadık. Ben zaten Türkiye'de bıraktığım insanlar zannediyordum. Eğer insanların bu kadar kahpe olduğunu bilseydim, zaten böyle bir taklaya gelmezdim yani. Olmazdı canım. Adam bana diyor ki, '1 saat sonra geleceğim' diyor, 3,5 saat sonra geliyor. 'Yalnız geleceğim' diyor, orada meğer adam topluyormuş. Abi, 3,5 saat ben de hıyar gibi bekliyorum geri zekalı gibi. Tabii, tek gelecek diye. Lan ben bilmiyor muyum, çağırırdım sülalemi orada yani."

Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa...

"30 TANE SİLAHLI ADAMLA GELMİŞ"

Cebeci, Kaan Kazgan'ın buluşmaya çok sayıda kişiyle geldiğini ve bu kişilerin silahlı olduğunu öne sürdü.

Yaşananları anlatan Cebeci, iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Lan herif, 1 saat sonra geleceğim demiş, 3,5 saat sonra gelmiş. 30 tane silahlı adamla gelmiş. Gelir gelmez böyle, bunun amcasının oğlu var böyle götten bacak birisi. Palto koyak koyak dolaşıyor. Elinde şeyde, silah tutarak falan. Çünkü ben bunu görünce, 'Lan' dedim, 'Siz kimsiniz lan?'. Silahla mı beni korkutacaksınız falan. Yani insanların bu kadar kahpe olduğunu bilseydim, ona göre hazırlık yapardım. İnsanlar maalesef bizim zamanımızda, benim Türkiye'de yaşadığım zamanki gibi değil."

ETTİĞİ KÜFÜRLERDEN PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Savaş Cebeci, kavganın ardından Kaan Kazgan'a yönelik kullandığı küfürlü ifadeler konusunda da konuştu. Cebeci, sözlerinden pişman olmadığını belirterek, "Ettiğim küfürlerin de arkasındayım bu arada yani. Kahpece saldıracaksın, ondan sonra hemen kalkacaksın, apar topar arasına alıp kaçacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaan Kazgan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Salaksalak işleriniz var ... bu mu delikanlılık ... nazik olun insana yakışır davranın ... 0 0 Yanıtla
  • Emrullah04 Emrullah04:
    kolpalik yapma kavga sonrasi aciklama yaptin kaan tuzlaya geldi beni yendi falan dedin kaan silahli geldi hic yakismadi bana tuzak kurdu adam topladi falan deseydin simdi niye 360 derece kiviriyorsun kıvraklik yapma dayagini yedin otur oturduğun yerde… 0 0 Yanıtla
  • 852375 852375:
    ilyassssssee diye bagiriyodu en son 0 0 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    adam dayak beğenmemiş. savaş cebeciyi takip ederdim eskiden. faydalı bilgi verirdi. sonra ne olduysa ego filan adam şaşırdı. kibir ve egoya tahammülüm yok. yedin dayağı adabinla otur konuşarak yenemezsin yada hafifletemezsin. 0 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Yenilgiyi kabullenmekde bir erdemliktir,,,, 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Savaş Cebeci yıllar sonra Kaan Kazgan kavgasını anlattı: Şu andaki bilgim olsa... - Son Dakika
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