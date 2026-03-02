Savaşın ortasında kalıp Türkiye\'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar

İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de forma giyen eski Barcelona futbolcusu Munir El Haddadi, ülkede yaşanan gelişmelerin ardından İran'dan ayrıldı. 30 yaşındaki Faslı oyuncu, kara yoluyla Türkiye'ye geçtiğini açıkladı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından güvenlik endişesi artarken El Haddadi de ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan deneyimli futbolcu, önce uçakla ayrılmayı planladıklarını ancak tahliye edildiklerini ve kalkış yapamadıklarını belirtti.
Kulübünün kendisine kara yoluyla ülkeyi terk etmesi için araç sağladığını ifade eden El Haddadi, sınır geçişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdiğini ve Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.
İspanyol basınından Marca'ya konuşan kaynaklar, El Haddadi'nin İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez ile birlikte 16 saatlik kara yolculuğunun ardından Türkiye'ye vardığını aktardı. Faslı yıldızın İran'a bir daha dönmeyeceği belirtildi.
Kariyerine Barcelona'da başlayan Munir El Haddadi, İspanyol ekibiyle 3 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon İran'da 26 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
