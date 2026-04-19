Savic: Mücadelemiz Sürecek

19.04.2026 23:59
Trabzonspor'un Stefan Savic'i, şampiyonluk mücadelesinin devam ettiğini vurguladı.

TRABZONSPOR'da Stefan Savic, "3 puan alabilmiş olsaydık bugün şampiyonluk yarışındaki mücadele tabii ki devam edecekti. Hala devam ediyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın tecrübeli oyuncusu Stefan Savic, "Öncelikle şunu rahatlıkla ifade edebilirim: Bugün sahada neyimiz varsa vermeye çalıştık. Son saniyede yenilen gol belki büyük bir şanssızlık. Son saniyeye kadar gerçekten büyük bir mücadele örneği ortaya koymuştuk. Gerçekten kazanmayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. 3 puan alabilmiş olsaydık bugün şampiyonluk yarışındaki mücadele tabii ki devam edecekti. Hala devam ediyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzde oynanacak maçlar var, asla pes edecek değiliz. Son saniyeye, son maça kadar savaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki üzücü oldu ama önümüzde oynayacak çok maç var" ifadelerini kullandı.

'TAKIM HER ŞEYİNİ VERMEYE ÇALIŞTI'

Tecrübeli oyuncu Savic, takımın son maça kadar mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, "Rakibimiz belki de elinde var olan tüm oyuncularla hücuma gelmişti. Aslında kaleyi kapatmaya çalıştım. Kafa vuruşu, çıkarılması zor bir noktaya gitti. Şanssızlık. Takım her şeyini vermeye çalıştı. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Bu takım asla yılmıyor. Kollarını indirmeden savaşmaya devam ediyor. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. Bu takım savaşmaya ve mücadele etmeye devam edecek. Son saniyeye, son maça kadar o mücadele her zaman verilecek" diye konuştu.

'ÇOK İYİ BİR YERDE BİTİRECEĞİZ'

Yapılan yatırımların karşılığını gelecek sene alacaklarını ifade eden Savic, takımın gerçek etkisini göstereceğine inandığını belirterek, "Bazen insanların unuttuğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray, bu takımların arasına Beşiktaş'ı da katabiliriz. Bu takımların ne kadar yatırım yaptıklarını, ne kadar para harcadıklarını; Trabzonspor'un ise yatırımlarının çoğunu genç oyunculara yaptığını ve ekonomik olarak daha düşük bütçeyle hareket ettiğini, buna rağmen hala bu yarışta olduğunu ve son saniyeye kadar mücadele verdiğini insanların bazen unuttuğunu düşünüyorum. Rakiplerimiz büyük rakamlar harcayarak bu futbol dünyasında yer almaya çalışıyor. Trabzonspor ise çok daha düşük bütçeyle, genç oyunculara yatırım yaparak son saniyeye kadar yarışını sürdürüyor. Geçen seneyi de aklımızdan çıkarmamamız gerekir; ne kadar sıkıntılar çektiğimizi unutmamalıyız. Bu sene genç oyunculara yatırım yaptık ve onların üzerine bir takım inşa ettik. Bu takım son saniyeye kadar mücadelesini sürdürüyor. Bu harika takıma, oyunculara ve taraftara kaptanlık yapıyor olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu sezon çok az maç kaldı. Çok iyi bir yerde bitireceğiz. Bu takımın gerçek etkisini önümüzdeki sene göstereceğini düşünüyorum. Çok iyi işler yapacağız. Bu sene önemli bir yatırım yaptık, bunun karşılığını önümüzdeki yıl alacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇOK NET BİR PENALTIYDI'

Maç esnasında iyi bir savunma yaptıklarını belirten tecrübeli oyuncu, penaltı pozisyonlarını değerlendirerek, "Alanyaspor maçında bize karşı penaltı dışında belki de hiçbir pozisyonları yoktu. Gol bulabilecekleri başka bir pozisyon da oluşmamıştı. Penaltının da çok net olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor aleyhine olan durumlarda çok rahat penaltılar çalınabiliyor. Bugün de gördüğünüz gibi ilk yarıda çok net bir penaltımız verilmedi. Bu çok net bir penaltıydı. Aleyhimize olduğunda daha ucuz penaltılar çalınabiliyor. Düştüğümüz durumun panikle alakası yok. Rakibimizin gol atmaya ihtiyacı vardı ve bunun için geldiler. Aslında iyi savunma yaptık, o ana kadar iyi savunduk; belki sadece o pozisyonu savunamadık. Orada rakibimiz şanslıydı. Trabzonspor, gösterdiği mücadeleyle rakiplerinin sahadaki saygısını kazanmış durumda. Bu çok önemli bir durum. O saygıyı hissediyorsunuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bursa’da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı Bursa'da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Metruk binada ölü bulundu İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu
Chelsea-Manchester United maçında tek gol 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler Chelsea-Manchester United maçında tek gol! 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan’ın annesinin sözleri yürek dağladı Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı
İstanbul’da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
Turnuvada facia İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor
“Babam intihar etti“ ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı "Babam intihar etti" ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
500 milyonluk dev zehir baskını Bakan Gürlek’ten ses getirecek mesaj 500 milyonluk dev zehir baskını! Bakan Gürlek'ten ses getirecek mesaj
Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi Çocuk tıp merkezinde korkutan yangın: Hastalar tahliye edildi
Trump’tan gündem yaratacak İsrail mesajı Zamanlama hayli manidar Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
22:41
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
22:41
ABD donanması, Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
22:30
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı
Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
21:39
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı
21:09
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı
TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
19:15
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
