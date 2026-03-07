Şaziye Erdoğan\'dan Genç Sporculara Destek

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, gençlerin milli forma altında başarılı olması için çalışıyor.

Kariyeri boyunca çok sayıda başarıya imza atan Şaziye, 2019 Dünya Halter Şampiyonası ile 2019 ve 2022'de Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparma, silkme ve toplamda altın madalyalar kazanarak Türk bayrağını göndere çektirdi.

Halter Avrupa Gençler Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Ödülleri gibi çeşitli organizasyonlarda da altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanarak kürsüye çıkma başarısı gösteren Şaziye, yaklaşık 4 yıldır milli takım sporcularına antrenörlük yapıyor.

Şaziye Erdoğan, AA muhabirine, ilkokulda okullarına davet edilen Halil Mutlu'yu tanımasının ardından bu spora yönlendiğini belirterek "Bu şekilde ilerleyeceğim kesinlikle aklımın ucundan geçmedi ama zaman geçtikçe haltere aşık oldum. Sporcularım yaparken hala istekli bir şekilde benim de devam edesim geliyor." dedi.

Haltere başladığı dönemlerde "Bu erkek sporunu bırak." tepkileri aldığını anlatan Şaziye, ancak yolundan dönmediğini söyledi.

Ailesinin çevresel eleştirilere rağmen kararını desteklediğini ve 22 yıllık spor hayatı boyunca çok sayıda madalyaya sahip olduğunu anlatan Şaziye, aktif sporu bıraktıktan sonra kendini yeni sporcular yetiştirmeye adadığını dile getirdi.

Kadının gücünü kanıtladı

Şaziye, kendisini rol model alan gençlere antrenörlük yapmanın mutluluğunu ifade etti.

Yaptıkça halterin kadınların da başarabileceği bir spor olduğunu anladığını aktaran Şaziye, "Yurt dışında yarışmalara katılıp, bir sürü sporcuyla yarışıyorsun. O kadar sporcunun içinde en iyi dereceleri yapıp Türk bayrağını dalgalandırıyorsun. Hem kendimi hem ülkemi gururlandırdım. Rol model alan sporcularım da var, milli takım sporcularımız da var. Şu an yetiştirdiğim sporculardan başarıya ulaşabilecek sporcularımız var. Kadınların güç gerektiren de olsa farklı spor dalı da olsa her branşta olmaları gerekiyor çünkü kadınların başaramayacağı hiçbir spor veya etkinlik yok." diye konuştu.

Şaziye, devletin ve toplumun kadın erkek ayrımı yapmadan tüm sporculara desteğinin artarak devam ettiğini görmenin mutluluk verdiğini sözlerine ekledi.

Başarıya yürüyen sporcular yetiştiriyor

Sporculardan Hatice Kızmaz, Şaziye Erdoğan'ın öğrencisi olmanın kendisine gurur verdiğini dile getirdi.

Recep Yazıcıoğlu Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı bilgisini veren Hatice, "Şaziye hocam benim idolümdü. Başarımı ona borçluyum. Karakter olarak, başarı olarak her zaman onun yolundan gitmeye çalıştım. Kadınların her yerde gücünü göstermesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yaşar Karaca ise dünyaca tanınan bir antrenörü olduğu için kendini çok şanslı hissettiğini dile getirerek "Şaziye hocam, Türkiye'de halterde büyük başarılara imza atmış kişidir. Onun yolunda ilerleyip onun gibi başarılı olmak istiyorum. Çünkü kendisi çok güçlü bir kadın." ifadelerini kullandı.