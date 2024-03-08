Seçil Erzan 4\'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu

Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası görülmeye başlandı. Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde, Galatasaraylı futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıkacak. Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.
3'üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi. Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.
Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasında. Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinlenecek. İstanbul Adliyesi'ne ilk gelen isimse Galatasaraylı futbolcu Muslera oldu. Uruguaylı futbolcunun ardından adliyeye giriş yapan diğer isimse Arda Turan oldu. Bu isimlerin duruşmaya gelmemeleri durumunda haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.
Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor. İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.
Tanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.
Son Dakika › Spor › Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu - Son Dakika
Bursa'da faaliyet gösteren İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü'nün sporcuları, Samsun'da yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 8'i birincilik olmak üzere 47 derece kazandı, 6 sporcu milli takıma seçildi. Kulüp, alt yaş kategorilerinde elde ettiği başarılarla ata sporumuzu canlandırmaya büyük önem verdiğini gösterdi.
Vodafone, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye kadın voleybolunun sahada elde ettiği zaferlerin ötesinde toplum üzerindeki derin ve olumlu etkilerini vurgulayan yapay zeka ile hazırlanan bir filmle karşımıza çıkıyor. Bu proje, Vodafone Sultanlar Ligi ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kazanımlarını, sadece spor başarıları olarak değil, aynı zamanda sosyal bir değişim aracı olarak ele alıyor. Filenin Sultanları'nın her maçı, milyonlar için umudu, cesareti ve gücü simgelerken, binlerce çocuk için gelecek hayallerini, yüzlerce kadın için ise ilham hikayelerini canlandırıyor. Vodafone'un bu projesi, sporun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konusunda nasıl önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Film, sosyal medya üzerinden Filenin Sultanları'na yapılan yorumları yapay zeka yardımıyla bir araya getirerek oluşturulmuş. Bu yorumlar, sporseverlerin takım hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve desteğini yansıtıyor. Vodafone, yapay zeka kullanılarak hazırladığı bu projeyle milyonlarca farklı sesin aslında ne kadar uyumlu bir duygu etrafında toplandığını ortaya koyuyor. Hazırlanan film, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor. Vodafone'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırladığı bu film, Filenin Sultanları'na ve genel olarak kadın sporculara yönelik toplumsal desteğin gücünü ve önemini vurguluyor. Sporun, sadece maç kazanmaktan çok daha fazlasını sunabileceğini, toplumda pozitif değişiklikler yaratabileceğini ve insanları birleştirebileceğini gösteren bu proje, Vodafone'un toplumsal konulardaki duyarlı yaklaşımını ve sporun gücüne olan inancını bir kez daha ön plana çıkarıyor.
Kosova Ligi temsilcilerden KF Liria Prizren Futbol Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş Kurtuluşspor arasında 'dost kardeş kulüp' protokolü imzalandı. Protokol, Kahramanmaraş'a gelen KF Liria Prizren heyeti tarafından imzalandı. Kulüp başkanları, dostluk ve kardeşlik amacıyla bir araya gelerek protokolü tamamladı. İki kulüp arasında dostluk maçı da planlanmaktadır.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan engelli bireyler, ziyaretlerine gelen polis ekipleriyle halı sahada futbol oynadı. Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve İlçe Emniyet Amiri Aziz Karakuş'un da takip ettiği maç sonrası, polisler ve engelli bireyler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, Antalya'da Karadağ ile yapacağı hazırlık maçları için kadro belirledi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki milli takım, maçları Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak. Oyuncular yarın Antalya Havaalanı'nda toplanacak ve ilk maçlarını 12 Mart Salı günü oynayacaklar.
Van'ın İpekyolu Belediyesi kız basketbol takımları, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U14, U16 ve U18 kategorilerinde namağlup olarak bölge şampiyonu oldu. Takımlar, Türkiye yarı finallerinde Van ilini temsil etmeye hak kazandı.
Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.
Burhaniye ilçesinde bulunan Ören Plajları, çeşitli ülkelerden takımların katılacağı Olimpiyat Elemelerine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu karşılaşmalarının büyük ilgi görmesi üzerine, bu sene de farklı ülkelerden sporcuları ağırlayacak olan Burhaniye Ören Plajları, aynı zamanda Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonasına da ev sahipliği yapacak. Balıkesir Büyükşehir Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, olimpiyata giden yolun Burhaniye'den geçtiğini belirtti.
Milli voleybolcu Eda Erdem'in Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" gafında bulununca Ali Koç'un şaşkınlığı yüzüne yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)