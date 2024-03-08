Seçil Erzan 4\'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu

Spor

Gaza gelip "Seçimde Erdoğan\'a oy var mı?" diye sordu, hiç beklemediği bir yanıt aldı

Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası görülmeye başlandı. Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde, Galatasaraylı futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

11 KİŞİ MÜŞTEKİ SIFATIYLA MAHKEMEYE İFADE VERDİ

Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıkacak. Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

200 SAYFALIK RAPOR DAVA DOSYASINDA

3'üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi. Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

Arda Turan adliyede

BELÖZOĞLU VE İNAN'IN DA DURUŞMAYA KATILMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasında. Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinlenecek. İstanbul Adliyesi'ne ilk gelen isimse Galatasaraylı futbolcu Muslera oldu. Uruguaylı futbolcunun ardından adliyeye giriş yapan diğer isimse Arda Turan oldu. Bu isimlerin duruşmaya gelmemeleri durumunda haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

ERZAN HAKKINDA 252 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.