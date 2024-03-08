Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu - Son Dakika
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Spor

Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu

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252 yıla kadar hapis istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesine geldi. Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

08.03.2024 10:46
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Seçil Erzan davası, bugün 4. kez İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın davası görülmeye başlandı. Toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde, Galatasaraylı futbolcu Muslera, İstanbul Adliyesi'ne geldi.

11 KİŞİ MÜŞTEKİ SIFATIYLA MAHKEMEYE İFADE VERDİ

Gizli fon dolandırıcılığı davası bugün İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıkacak. Erzan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık önceki duruşmalarda savunma yapmıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 11 kişi de müşteki sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu

200 SAYFALIK RAPOR DAVA DOSYASINDA

3'üncü duruşmanın ardından Erzan'a ait cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin 200 sayfalık rapor da dava dosyasına dahil edildi. Erzan'la banka yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı raporda Fatih Terim ve Arda Turan'ın kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekmişti.

Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
Arda Turan adliyede

BELÖZOĞLU VE İNAN'IN DA DURUŞMAYA KATILMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasında. Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinlenecek. İstanbul Adliyesi'ne ilk gelen isimse Galatasaraylı futbolcu Muslera oldu. Uruguaylı futbolcunun ardından adliyeye giriş yapan diğer isimse Arda Turan oldu. Bu isimlerin duruşmaya gelmemeleri durumunda haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.

Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu

ERZAN HAKKINDA 252 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor. İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu

Tanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Seçil Erzan 4\'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
Kaynak: DHA

Seçil Erzan, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emir Emir: SEÇİL ERZAN KİMSEYİ KORUMAYIP,PARA ALAN,PARA YATIRAN,MÜŞTERİ BULAN, FAİZ ALAN HERKESİN ADINI VERİRSE KURTULUR.22 YIL DOLANDIRICILIK BÜROSUNDA ÇALIŞMIŞ BİRİ OLARAK SÖYLÜYORUM.BUTÜR OLAYLARDA TEHDİT,ADAM KALDIRMA GİBİ DURUMLARDA OLUR. 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu - Son Dakika
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