Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda sarı-lacivertlilerle İilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulundu.

14.10.2024 18:02  Güncelleme: 18:18
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda konuşan divan kurulu üyesi Zafer Şener'in sarı-lacivertli takımı hedef almasının ardından harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Şekip Mosturoğlu, Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Mosturoğlu, yaptığı açıklamada "Zafer Şener isimli şahıs hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün 44 (4) maddesi gereğince Yüksek Divan Kurulunu temsilen suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulundu
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu

ZAFER ŞENER NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener, yaptığı açıklamada "Ezeli rekabeti biz 2000'de bitirdik. 3-4 senedir de 3'er 3'er atarak perçinlendik. Gelelim ebedi dost bölümüne. Siz hiç dostunuza haysiyetsiz, şerefsiz dediniz mi? Peki dostlarınız size bunu dedi mi? Kanaryadan post Fenerden dost olmaz. Oraya o Anadolu takımının tribününe giden seyircimize kucak dolusu sevgiler. 3-1 yenerek; haysiyetsiz, şerefsiz ve hırsızlara Türkiye'nin en büyüğünün kim olduğunu gösterdiler!" demişti.

Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener
Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı

Şekip Mosturoğlu, Zafer Şener, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaraylı isme dava açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ahmet demir:
    şerefsiz haysiyetsi tek takım vardır oda gs dır kesin ve de tescilli fwtönün sıçırtmaları 62 55 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Fetösaray 52 56 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Kuşlar yine çıldırdı 62 33 Yanıtla
  • Huseyin Hindioglu:
    foto derken acunu kastediyorsunuz aziz başkan bizzat soyledi 35 17 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Fetösaray diyen dünkü bebeler biraz araştırın en çok tutuklama hangi takimda yapıldı, biraz araştırın herkes kimin ne olduğunu biliyor 20 14 Yanıtla
  • Ertan Çelik:
    Kuş beyinliler başarısızlıklarını örtmek için kuş sürülerine ufak ufak yem atmaya başladılar. Bunlar yine bize sataşarak sezon sonu vah vah tüh tühe bağlarlar. 24 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    FetöBAHÖEnin hezeyanları 17 6 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Kardeşim devletim makamlarını meşkul edeceğinize medeni insanlar gibi bir araya gelin konuşun.sorunları çözün.siz futbol kulubusünüz, iki düşman değil.seyirciye topluma örnek olmanız lazım. 9 0 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    halk çocuğu 3 1 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Zafer Şenerden bahsediyorsunuz , Galatasaray Klüp başkanının resmini kullanıyorsunuz. Saçmaladınız yine… Maksat haberin okunmasını arttırmak… 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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