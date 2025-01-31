Selçuk Can Kuşak'tan Elazığ'a Türkiye 3'üncülüğü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Selçuk Can Kuşak'tan Elazığ'a Türkiye 3'üncülüğü

Selçuk Can Kuşak\'tan Elazığ\'a Türkiye 3\'üncülüğü

Elazığ Gençlik Merkezi sporcusu Selçuk Can Kuşak, Mersin'deki şampiyonada Türkiye 3'üncüsü oldu.

31.01.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

M. İzzet Gelegen Gençler ve Büyükler Raffa Şampiyonası'na katılan Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Selçuk Can Kuşak, Türkiye 3'üncüsü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Selçuk Can Kuşak, 25-30 Ocak 2025 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen M. İzzet Gelegen Gençler ve Büyükler Raffa Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Selçuk Can Kuşak'ı tebrik ediyor, bu başarının gelecekte daha büyük dereceler için bir başlangıç olmasını diliyoruz. Gençlerimize sporun her alanında destek olmaya devam edeceğiz. İlimizde bocce branşına katılım sağlanıyor. Daha iyi yerlere gelmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Mersin, Selçuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk Can Kuşak'tan Elazığ'a Türkiye 3'üncülüğü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:54:46. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk Can Kuşak'tan Elazığ'a Türkiye 3'üncülüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.