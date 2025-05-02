Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryemana) etabını Harold Lopez Granizo kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 156 Kilometrelik Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryemana) etabını XDS Astana takımından Harold Lopez Granizo 3 saat 32 dakika 55 saniye ile kazandı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 156 Kilometrelik Selçuk (İsabey) -Selçuk (Meryemana) etabını XDS Astana Takımından Harold Lopez Granizo 3 saat 32 dakika 55 saniye ile kazandı. Ekvadorlu sporcunun ardından gelen takım arkadaşı ve genel klasman lideri Wout Poels ise liderlikteki konumunu ve yarınki etapta da turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Ahmet Örken kırmızı mayoyu kaybetti

Tırmanış klasmanında güne lider başlayan ve etapta kırmızı mayoyu giyen Ahmet Örken, etapta beklenenin uzağında kaldı. Ancak Ahmet, bu klasmanda lider olan Poels'un aynı zamanda genel klasmanda da lider olması ve yarınki Selçuk- Çeşme etabında turkuaz mayoyu giyecek olması nedeniyle yarın kırmızı mayoyu emaneten taşıyacak.

Beyaz mayo değişmedi, yeşil mayo Kulset'in

Beyaz mayoyu ilk etabın sonundan beri giyen Willem Smit, yarın da bu mayo ile mücadele edecek. Yeşil mayo ise Giovanni Lonardi'den, Uno-X'in Norveçli bisikletçisi Johannes Kulset'e geçti. Meryemana tırmanışını üçüncü sırada bitiren 21 yaşındaki genç sporcu, klasmanda Poels'un bir puan önünde yer aldı.

İptal edilen etabın sonrasında durum

Elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edilen Marmaris- Aydın etabı öncesi genel klasman birincisi Wout Poels, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Harold Lopez'in 23 saniye önündeydi. Poels 14 saat 26 dakika 30 saniye ile birinci, Lopez 14 saat 26 dakika 53 saniye ile ikinci, Team Picnic PostNL sporcusu Juan Martinez 14 saat 26 dakika 58 saniye ile üçüncü durumda bulunuyordu. Poels, etabı Lopez'in gerisinde tamamlasa da genel klasman liderliğini korumayı başardı.

Önce nötralize start

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İzmir Gençlik ve Spor Şube Müdürü Enver Yılmaz, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkan Metin Cengiz, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat ve Selçuk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç start noktasında hazır bulundu. Nötralize start için damalı bayrak sallandı ve 144 bisikletçi üç tırmanış primi, bir sprint primi ve bir de Türkiye Güzellikleri Sprint Primi'nin olduğu etaba başladı.

Üç tırmanış kapısı, Örken'in durumunu belirleyecek

Etap boyunca ikisi yolda, diğeri finişte bulunan ikinci kategori toplam üç tırmanış prim kapısı, Ahmet Örken'in kırmızı mayo konusundaki durumunu belirleyecekti.

Türkiye güzellikleri prim kapısı sonuçları

Etabın 42. kilometresinde Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle oldu:

1-Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyesi), 2-Turr Dens (Team Flanders-Baloise), 3-Jens Reynders (Wagner Bazin WB)

Kapı geçildikten sonra grup tekrar peloton ile birleşti. Hava bulutluydu. Parkur tam sporcuların istediği biçimdeydi. Bisikletçilerin hızı saatte 43-45 kilometre arasında değişiyordu.

Bir kaçış daha

Menderes-İzmir-Aydın yönüne doğru beş bisikletçi, nihayet bir kaçış grubu oluşturdu. Baptiste Vesitroffer (Lotto), Jose Luis Faura Asensio (Burgos-Burpellet-BH), Tommasso Nencini (Solution Tech Vini Fantini), Turr Dens (Team Flanders-Baloise), Oliver Mattheis (Bike Aid) . Bu beşli arayı açıp pelotonla bir ara iki dakikaya kadar varan fark oluşturdu.. Birkaç kilometre sonra Turr Dens gruptan kopup pelotona yakalandı. Dört sporcu yola önde devam etti.

Etaptaki ilk tırmanış primi sonuçları

Etabın 81'nci kilometresinde, günün ilk ikinci kategori tırmanış kapısı geçildi. Sonuçlar şöyleydi:

1-Oliver Mattheis (Bike Aid), 2-Jose Luis Faura Asensio (Burgos-Burpellet-BH), 3-Baptiste Veistroffer (Lotto), 4-Tommaso Nencini (Solution Tech Vini Fantini). Dört sporcu kapıyı geçtikten sonra yeni zaman farkı 2 dakika 15 saniye olarak verildi.

Sprint prim kapısı sonuçları

124. kilometrede etabın sprint prim kapısı geçildi. Puanlar öndeki kaçış grubu sporcuları arasında paylaşıldı:

1-Tommaso Nencini (Solution Tech Vini Fantini), 2-Jose Luis Faura Asensio (Burgos-Burpellet-BH), 3-Oliver Mattheis ((Bike Aid)

Tırmanış primi sonuçları

140.7'nci kilometrede, Şirince tırmanışının ardından etabın tırmanış ikinci tırmanış kapısı da geride kaldı: 1- Johannes Kulset (Caja Rural-Seguros-RGA), 2-Giovanni Carboni Unibet Tietema Rockets), 3-Wout Poels (Astana), 4-Huertas Martines (Team Picnic Postnl).

Şirince'deki yokuş çıkılırken Ahmet Örken'in geride kaldığı görüldü.

Finişe tek tek geldiler

Meryemana tırmanışında peloton parçalandı. XDS Astanalı sporcular önemli bir farkla bir ve ikinci sırayı aldılar. Lopez kazanırken Poels ikinci oldu. Yani Kıran tırmanışı zirvesindeki yerlerini değişmiş oldular. XDS Astana, böylelikle TUR'da toplamda üçüncü etabını kazanırken üst üste ikinci kez etap dublesi yapmış oldu ve genel klasmandaki ilk iki pozisyonunu korudu.

Mayolar sahiplerini buldu

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) sponsorluğunda, Türkiye Güzellikleri Sprint Pirimi klasmanı liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Smit'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat verdi

Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış klasmanı liderinin Dağların Kralının giydiği kırmızı mayoyu Wout Poels'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Sağlık Başkanı Yalçın Tabak, Broster Bisiklet sponsorluğunda, puan klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Johannes Kulset'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Spor Toto sponsorluğunda genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.

7. günde Selçuk - Çeşme arasındaki 144,2 km kat edilecek

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda yedinci güne gelindi. Sporcular yarın 144,2 kilometrelik Selçuk-Çeşme etabında yarışacak. Yarış pazar günü İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı iskelesinde bitecek sekizinci etap ile sona erecek. - İSTANBUL