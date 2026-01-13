Selçuk Şahin\'in Guendouzi transferi için söylediği şey Fenerbahçelileri kızdırdı

Eski Fenerbahçeli futbolcu olan ve şu sıralar teknik direktörlük yapan Selçuk Şahin, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Turkcell Süper Kupa finali ile Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

''ONLAR ADINA KEYİFLİYDİ''

Şahin, Süper Kupa finalinde sarı-lacivertli ekibin daha organize bir oyun sergilediğini ve mücadeleyi hak ederek kazandığını belirterek, "Fenerbahçe adına iyi bir karşılaşma oldu. Uzun zamandır böyle bir maça hasret kalmış bir camia ve onlar adına keyifliydi. Galatasaray adına beklenenin altında bir maç oldu. Tabii eksik oyuncuları vardı. Fenerbahçe adına da eksik oyuncular vardı. Maç, sezonun ikinci yarısının çekişmeli geçeceğini gösterdi. İki takım yarış halinde olacak gibi duruyor. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanır gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

''30 MİLYON EURO BANA YÜKSEK GELDİ''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin Süper Kupa finalinde sergilediği performansı hakkında da 44 yaşındaki teknik adam "Bildiğimiz bir oyuncu ama 30 milyon Euro bana yüksek geldi. Süper Kupa'da iyi bir maç oynadı ama uzun bir maratonda bunu ne kadar götürebilecek, bende soru işareti var. İyi bir maç oynadı ve Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti. 30 milyon Euro ciddi bir rakam. Ben de o yüzden soru işareti taşıyorum" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Genç teknik direktör Selçuk Şahin'in bu sözleri Fenerbahçe taraftarı tarafından tepkiyle karşılanırken, Guendouzi'ye destek yorumlarında bulunuldu.