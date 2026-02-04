Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete kazandırılan Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha'nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Eğitimde, kültürde, sanatta, sporda ve gençlik alanlarında yaptığımız her yatırım, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü vizyonun bir yansıması" dedi.

Selçuklu Belediyesi, eğitime ve spora yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda yapımı tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha'nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Gençlerin en iyi fiziki şartlarda spor yapabilmesi amacıyla tasarlanan tesis, birçok ayrıntının düşünüldüğü çok fonksiyonlu yapısıyla dikkat çekiyor.

"Selçuklu Belediyesi olarak attığımız her adımda, yaptığımız her yatırımda eğitimi ve sporu merkeze alıyoruz"

Selçuklu'nun geleceğine yapılan kıymetli yatırımlardan biri olan Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahasının resmi açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Eğitim ve spor, güçlü bir geleceğin iki temel direğidir.' Bu söz bizim belediyecilik anlayışımızın, hizmet felsefemizin merkezinde yer alıyor. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun geleceği; iyi bir eğitimle donanmış, fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamış gençlerle şekillenir. Selçuklu Belediyesi olarak attığımız her adımda, yaptığımız her yatırımda eğitimi ve sporu merkeze alıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis de ümit ediyorum ki gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak, Selçuklu'muzun yarınlarına güç katacak önemli bir kazanım olacak. Burada, gençlerimiz sadece spor yapmayacak, aynı zamanda disiplin, takım ruhu, dayanışma ve azim gibi hayatın en değerli derslerini de öğrenecek. Cumhurbaşkanımız, her fırsatta 'eğitime yapılan yatırım, insana yapılan en büyük yatırımdır' diyerek bizlere yön gösteriyor. Yine sporu, gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimi için olmazsa olmaz bir alan olarak tanımlıyor ve bu konuda tüm kurumlara büyük sorumluluk yüklüyor. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımızın çizdiği bu vizyonun ışığında hareket ediyoruz. Eğitimde, kültürde, sanatta, sporda ve gençlik alanlarında yaptığımız her yatırım, onun ortaya koyduğu bu güçlü vizyonun bir yansıması" dedi.

"Selçuklu'da sporu bir adım daha öteye taşıyacak vizyon projelerimizi de kararlılıkla hayata geçiriyoruz"

Bugüne kadar onlarca okula yeni spor alanları, laboratuvarlar, kütüphaneler ve atölyeler kazandırdıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Yakın zamanda resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu, sadece modern mimarisiyle değil, aynı zamanda gençlerimize sunduğu spor imkanlarıyla büyük beğeni topladı. Yine 4 okulumuz için inşa ettiğimiz ve şehitlerimizin isimlerini verdiğimiz kapalı spor salonları; öğrencilerimiz için sporu hayatlarının bir parçası haline getirecek önemli kazanımlar sunuyor. Tamamlamış olduğumuz yatırımlarımızın yanında Selçuklu'da sporu bir adım daha öteye taşıyacak vizyon projelerimizi de kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda yapımını sürdürdüğümüz Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz, geleceğin şampiyonlarını bilimsel yöntemlerle yetiştirmeyi hedeflediğimiz çok özel bir projemiz. Bu merkezimizde, 18 farklı branşta aynı anda 680 sporcumuz, gün içerisinde ise toplamda 3 bin 360 sporcumuz antrenman yapabilme imkanına sahip olacak. Burada amacımız; yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşta keşfetmek, onları alanında uzman eğitmenler eşliğinde doğru branşlara yönlendirmek ve sistemli bir şekilde geliştirmek olacak. Ayrıca bu tesisimiz, Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) sporcu yetiştirme merkezi olma özelliğini taşıyacak. Çatısında yer alan GES panelleri sayesinde enerji ihtiyacının neredeyse tamamını kendi kendine karşılayacak. Önümüzdeki süreçte, tesisimizin yanındaki alanla birlikte toplam büyüklüğü 100 bin metrekareye ulaşan bir spor köyünü oluşturmayı hedeflediğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Selçuklu Belediyesi olarak sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne yürekten inanıyoruz. Nitekim son 7 yılda 15 branşta 168 bin 988 öğrencimiz spor okullarımızdan faydalanarak sporu hayatlarının doğal bir parçası haline getirdi. Bu tablo, Selçuklu'da sporun yalnızca bir faaliyet değil, güçlü bir yaşam kültürü olduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca Selçuklu Belediyespor Kulübümüz aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atıyor, binlerce gencimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün baktığımızda, binlerce öğrencimizin Selçuklu Belediyemizin tesislerinde bilgiyle geliştiğini, sporla güçlendiğini, sanatla ise hayata değer kattığını gururla görüyoruz " diye konuştu.

"Selçuklu Fen Lisesi Spor Salonu ve Suni Çim Sahası; 67 milyon 606 bin TL yatırım bedeliyle tamamlandı"

Selçuklu Fen Lisesi'nin Konya'nın en başarılı okullarından bir tanesi olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı," Bu okulda eğitim gören gençlerimiz, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, doktorları, araştırmacıları olacaklar. Biz istiyoruz ki bu gençlerimiz sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam biçimleri, yüksek özgüvenleri ve takım ruhlarıyla da örnek bireyler olsunlar. İşte bu tesis tam da bu vizyonun bir ürünü. Toplam 67 milyon 606 bin TL yatırım bedeliyle tamamladığımız Selçuklu Fen Lisesi Spor Salonu ve Suni Çim Sahası; bin 496 metrekarelik inşaat alanına sahip. Oldukça modern ve konforlu bir yapıya sahip olan kapalı spor salonu bölümünde; hentbol sahası ölçeğinde geniş bir oyun alanı ile birlikte dört farklı spor branşına hizmet verebilecek aktivite alanları yer alıyor. Sporcuların ve izleyicilerin konforu düşünülerek tasarlanan tesiste ayrıca 176 kişilik tribün, antrenör odaları, soyunma odaları, teknik alanlar ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek yardımcı bölümler bulunuyor. Kapalı spor salonunun hemen yanında konumlandırılan, 24 çarpı 44 metre ölçülerindeki suni çim saha ise tel örgüyle çevrili yapısıyla güvenli ve düzenli bir kullanım imkanı sunarak öğrencilerimizin açık alanda spor yapma ihtiyaçlarına nitelikli bir ortam sağlıyor. Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahamızın hayırlı olmasını diliyorum" sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Konya'nın tarihi boyunca eğitim ve kültür şehri olarak anıldığına vurgu yapan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Bu noktada yerel yönetimlerimizin göstermiş oldukları irade her türlü takdirin üzerindedir. Gerek büyükşehir belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimizin ortaya koydukları örnek belediyecilik anlayışı şehrimizin eğitimine büyük katkılar sunmaktadır" dedi.

"Konya belediyeleri olarak sadece şehri imar etmekle kalmıyor neslin ihyası için de çalışmalar yürütüyoruz"

Selçuklu Fen Lisesi'nin Konya'nın en güzide okullarından birisi olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Okul ziyaretlerimiz sırasında buradaki arkadaşlar bir spor salonu ve halı saha için talep de bulunmuşlardı. Ben de başkanımızı aradım nasıl yaparız diye. Gönlü o kadar zengin ki biz yaparız başkanım siz zahmet etmeyin diyerek sorumluluğu üstüne aldı ve bugün görüyoruz hakikaten pırıl pırıl, Konya'mıza ve Selçuklu'muza yakışan bir tesis hayata geçmiş. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Konya kadim bir şehir ve Konya belediyeleri olarak sadece şehri imar etmekle kalmıyor neslin ihyası için de çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü inancımız şu ki vatanına, milletine, ailesine hayırlı evlatlar yetiştiremezsek ülkemizin yarınlarında başarılı olma şansımız yok. Coğrafyada yaşananları görüyorsunuz arkadaşlar. Güçlü olmazsak ayakta kalma imkanımız yok. Güçlü olmak için bilim üretmek zorundayız. Onun için zihni dinç, bedeni dinç gençlere ihtiyacımız var. Okullarımıza yapmış olduğumuz bu tesisle bir taraftan akademik başarımızı sağlarken bir taraftan da sporla iç içe olmanız, kişisel gelişiminize katkı sağlaması açısından çok önemli ve kıymetli. Bu tesislerle birlikte Büyükşehir Belediyemizin Lise Medeniyet Akademileri, Bilgehaneleri ve Genç Seyyah Programlarıyla sizlerle birlikte bu süreci yürütmeye gayret ediyoruz. İnşallah bu yapılanlar meyvesini verecek. Hem akademik olarak çok güzel başarılar elde edilir hem de sportif başarılar mutlaka gelecektir. Tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Selçuklu'muz kökleri asırlara uzanan büyük bir medeniyetin taşıyıcısıdır. Açılışını gerçekleştireceğimiz spor salonumuzda köklü geleneğimizin somut bir tezahürü olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik başarıları değil, bedensel güçlerini ve özgüvenlerini de pekiştirecek önemli bir imkan olacaktır. Onlar Selçuklu'muzun yıldızları olarak parladıkça bizler de yarınlara daha da ümitli bakacağız inşallah. Salonun inşasında emeği geçen başta Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya, bu işe önderlik eden, destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, antrenörlerimiz, öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz ve elbette ki en büyük desteği veren ailelerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha'nın açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. - KONYA