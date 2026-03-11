Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray\'ın da böyle bir talebi varmış

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin ardından koridor kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili yaptıkları başvurudan geri dönüş almadıklarını söyledi.

'ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYORLAR'

Çağrılarına federasyondan geri dönüş olmadığını dile getiren Serdal Adalı, "Daha önceki başvurularımızda da herhangi bir geri dönüş olmamıştı. Ölü taklidi yapıyorlar. VAR'daki Portekizliler TRT'de programa çıkacaklarmış. Bana bu işler komik geliyor. MHK başkanı izah etsin. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Zor bir şey istemedik. Bana göre bu bir suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım ne söyleyecekler. İstediğimiz koridorların kamera görüntüsü" dedi.

'MEVCUT YAPI VE BAŞKANLA BAŞARILI OLMA İHTİMALİ YOK'

Mevcut Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimini eleştirmeyi sürdüren Serdal Adalı, sözlerine şöyle devam etti: "MHK'nin mevcut yapı ve başkanla başarılı olma ihtimali yok. MHK Başkanı çok iyi bir insan olabilir ama bu işi yapamıyor. İbrahim Başkanın (Hacıosmanoğlu), bu konuda ısrar etmesini hem anlıyorum hem de gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisine sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu, federasyona ve Türk futboluna zarar veriyor. Seksen milyonluk ülkede otuz hakemi bulup eğitemiyorsak yazıklar olsun."

'GALATASARAY'IN DA TALEBİ VARMIŞ'

Galatasaray'ın da derbi öncesi yabancı VAR talebi olduğunu kaydeden Adalı, "Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. Keşke biz iki ay önce talep ettiğimizde onlar da destek verseydi de bu konuşmaları yapmak zorunda kalmasaydık. Kulüpler canları yanma ihtimali olduğunda bazı şeyleri gündeme getiriyorlar." şeklinde konuştu.