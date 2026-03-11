Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış - Son Dakika
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

11.03.2026 17:14
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi öncesi yabancı VAR talebinde bulunduklarını belirterek, ''Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. Keşke biz iki ay önce talep ettiğimizde onlar da destek verseydi de bu konuşmaları yapmak zorunda kalmasaydık.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin ardından koridor kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili yaptıkları başvurudan geri dönüş almadıklarını söyledi.

'ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYORLAR'

Çağrılarına federasyondan geri dönüş olmadığını dile getiren Serdal Adalı, "Daha önceki başvurularımızda da herhangi bir geri dönüş olmamıştı. Ölü taklidi yapıyorlar. VAR'daki Portekizliler TRT'de programa çıkacaklarmış. Bana bu işler komik geliyor. MHK başkanı izah etsin. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Zor bir şey istemedik. Bana göre bu bir suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım ne söyleyecekler. İstediğimiz koridorların kamera görüntüsü" dedi.

'MEVCUT YAPI VE BAŞKANLA BAŞARILI OLMA İHTİMALİ YOK'

Mevcut Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetimini eleştirmeyi sürdüren Serdal Adalı, sözlerine şöyle devam etti: "MHK'nin mevcut yapı ve başkanla başarılı olma ihtimali yok. MHK Başkanı çok iyi bir insan olabilir ama bu işi yapamıyor. İbrahim Başkanın (Hacıosmanoğlu), bu konuda ısrar etmesini hem anlıyorum hem de gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisine sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu, federasyona ve Türk futboluna zarar veriyor. Seksen milyonluk ülkede otuz hakemi bulup eğitemiyorsak yazıklar olsun."

'GALATASARAY'IN DA TALEBİ VARMIŞ'

Galatasaray'ın da derbi öncesi yabancı VAR talebi olduğunu kaydeden Adalı, "Galatasaray'ın da yabancı VAR talebi varmış. Keşke biz iki ay önce talep ettiğimizde onlar da destek verseydi de bu konuşmaları yapmak zorunda kalmasaydık. Kulüpler canları yanma ihtimali olduğunda bazı şeyleri gündeme getiriyorlar." şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Ooooi sen nerede nefes aliyosun galatasaray.federasyonu ve mhk yi istifasını isteyen tek klup ben bu fenerlileri ve b.j.k lileri anlamiyorum hergun zirliyolar sonrada hiç bir etkili ve yetkilinin istifasını istemiyorlar bunda bir gariplik var 4 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BU ADAM NEDEN SADECE GALATASARAY MACI OLUNCA SACMALIYOR. SIZ SADECE GALATASARAYA MI YENILDINIZ. YILLARDIR GELEN VURUYOR GIDEN VURUYOR.YABANCI VAR OLSAYDI SENIN KAPTAN DIYE BANT TSKTIGIN ADAM ILK YARIYI BITIREBILECEKMIYDI. 2 4 Yanıtla
  • Aykut Keskiner Aykut Keskiner:
    ya işinize odaklanın başarı arayın çalışın, kaç gün geçti adamlar Liverpool u yedi sen halen var mıydı yokmuydu 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
