Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı - Son Dakika
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Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı

Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı

Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

13.05.2025 15:12
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Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törende, Adalı, mazbatasını siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile genel kurul divan başkanı Uğur Poyraz'ın elinden aldı.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi.

Denetleme Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gökhan Tiryaki'ye, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan'a, tekrardan Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Sefa Bağcı'ya ve kurulların üyelerine de mazbataları verildi.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, bir seçimi daha başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Başkanımızı ve yönetimini zor bir süreç beklediğini, dünyanın ve Türkiye'nin yaşadığı şartlardan dolayı biliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Değerli rakiplerimizin de aldığı mesafeyi görüyoruz. İnşallah divan başkanlık seçimine kadar başka seçim olmaz. Benim sahaya son çıkışım. Şimdi söyleyeceklerimi bir daha söyleme fırsatımın olacağını sanmıyorum. Tedbiri elden bırakmadan önümüzdeki seneyi değil, ondan sonraki seneyi değil, ondan sonraki 10 yılları düşünerek Beşiktaş'ın geleceğini inşa etmelerini bir ağabeyleri olarak kabul ederlerse tavsiye ediyorum. Başkasının parasını harcamak kolaydır, tedbiri elden bırakırsak Allah muhafaza içinden çıkılmayacak derinliklere düşeriz. Bir sabah geliriz ki kulübün içinde ya Rusça ya Çince ya da Arapça konuşulur. Yeni dönem yönetim kuruluna, başkanımıza ve camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Serdal Adalı: "Beşiktaş için gün, istikrar günüdür"

Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte kaotik ve istikrarsız günlerin geride kaldığını söyledi.

Yeni dönemin Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini dileyerek sözlerine başlayan Adalı, "Sadece 4 ay önce rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmemizin ardından bir kez daha camiamızın güvenoyunu almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş'ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün, istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır." diye konuştu.

Gelecek dönemin Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacağını aktaran Serdal Adalı, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarının hepsine mazbatalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten ve Beşiktaş'ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsım ve camiam adına şükranlarımı arz ederim. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mazbata töreninin ardından Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adalı'nın yönetim kurulu listesi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan isimler şunlar:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Kaynak: AA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı - Son Dakika

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