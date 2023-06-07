Serdar Dursun'a Mechelen'den teklif - Son Dakika
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Serdar Dursun'a Mechelen'den teklif

07.06.2023 09:01

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun'a Belçika takımı Mechelen'in yanı sıra Almanya ve Macaristan'dan da teklifler geldi. Milli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maçta 4 gol atıp, 5 asist yaptı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

MECHELEN, FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALDI

Belçika basınında çıkan haberlere göre, santrfor arayışında olan Mechelen, sarı-lacivertlilerin deneyimli santrforu Serdar Dursun'a teklif yaptı.

ALMANYA VE MACARİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR

Almanya 1. Ligi'ne yükselen Darmstadt ve Macaristan 1. Ligi'nden Ferençvaroş ile de adı anılan Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Milli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 karşılaşmada 4 gol atıp, 5 asist yaptı.

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Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdar Dursun'a Mechelen'den teklif - Son Dakika
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