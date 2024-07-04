Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar - Son Dakika
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Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar

Seren Serengil\'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı\'na çağrı yapıyorlar

Seren Serengil, A Milli Takımımızın çeyrek finale kalmasının ardından yapay zekayla köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşımı tepki çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen binlerce kullanıcı ''Seren Serengil acilen tutuklansın'' dedi. Eleştirilerin ardından açıklama yapan Serengil, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

04.07.2024 09:16
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hayvanseverliğiyle tanınan Seren Serengil de maçın ardından yapay zeka ile milli takım forması giymiş bir stat dolusu köpeğin yer aldığı kareyi paylaşınca ortalık karıştı.

"SEREN SERENGİL TUTUKLANSIN"

Seren Serengil'in hiçbir açıklama yazmadan yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Serengil'in paylaşımına tepki gösteren birçok kullanıcı, köpek kelimesinin insanlar için kullanılmasının hareket olduğunu belirterek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürlüğü'ne seslenerek "Seren Serengil tutuklansın" dedi.

SERENGİL'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğumuzdan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım bir sürü fake hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftira , halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşımlar yapmışlar. Avukatım tek tek hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacak. Tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah bunlara akıl fikir versin, düşmanın cahil olmayanını versin" ifadelerini kullandı.

İşte Seren Serengil'in paylaşımı için yapılan bazı yorumlar...

İçişleri Bakanı, Seren Serengil, Milli Takım, 3.Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bülent Gökçe: Yakışıksız ve düşüncesizce olmuş. 7 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic: iyi de kadin kendini ve kendi gibilerini resmetmis 5 1 Yanıtla
  • Biyo Art: Şu kaymak tabaka yapınca neden her şey masum kabul ediliyor bunlar masum herkes fesat öyle mi? 2 0 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Çok güzel çıkmışsın seren ablacığım… 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Gökdeniz: afişte 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser: mizah yapmak istemiş abartmış biraz 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar - Son Dakika
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