Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları öncesi A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hiçbir detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. 4 yıllık önemli bir süreç var. Biz sadece bugünün değil, geleceğin milli takımını oluşturmak istiyoruz. Bir yandan maçları kazanmak bir yandan turnuvalarda başarılı olacak takımın temellerini atmak istiyoruz" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika, 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sergen Yalçın, aday kadroyu canlı yayında açıkladı.

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ İZLEME SİSTEMİNİ KAZANDIRDIK'

Milli takımda yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Milli takımda yeni bir dönem başlıyor. Biz de bu dönemle beraber yeni bir uygulamaya başlama kararı aldık. Bu süreçte özellikle sosyal medyada çok fazla şey söylendi. Röportajlar yapıldı. Her şey şeffaf olacak. Özellikle sizin her şeyi bilmeniz gerekiyor ki birlikte yola çıkalım. Ümit Milli Takım, 27 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmak için yola çıktı. A Milli Takım'da bazı genç oyuncular var. Onları Egemen hoca ile yaptığımız toplantıda geniş kadroda olan oyuncuların bir kısmını Ümit Milli Takım'a bırakma kararı aldık. Türkiye her kategorisinde başarılı olmak istiyor. Yapay zeka destekli oyuncu izleme platformunu milli takıma kazandırdık. Dünyanın en gelişmiş veri analizi imkanlarından yararlanıyoruz. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik bir havuzla ilgili 64 rapor geldi. Son kararı biz veriyoruz. Hiçbir detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. 4 yıllık önemli bir süreç var. Biz sadece bugünün değil, geleceğin milli takımını oluşturmak istiyoruz. Bir yandan maçları kazanmak bir yandan turnuvalarda başarılı olacak takımın temellerini atmak istiyoruz. İsimler, kulüpler önemli değil kim hak ediyorsa kim milli takıma katkı sağlayacaksa burada olacak. Hak eden her futbolcunun milli formayı giyebileceğine inanıyorum. Geniş bir kadromuz var. Hepimizin forması, amacı aynı. İnşallah ülkemizin gurur duyacağı bir milli takım olacak. Burası halkın milli takımı. Milli takımla ilgili işe başlamadan olumsuz haberler yapılmasın. Biz sadece görevli olarak buradayız. Tek düşüncemiz burada başarılı olmak. Ülkemizin en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIMA KAZANDIRMAK İSTEDİĞİMİZ GENÇLER VAR'

Göreve gelmelerinin ardından kısa bir dönem geçtiğini belirten Yalçın, "Kararı veren benim. Tabi ki her şeye dikkat ediyoruz. Karar veren yer burası. Milli takımın ana şalter oyuncuları var. Kazandırmak istediğimiz gençler var. Süreç çok kısa olduğu için hızlı şekilde kısa dönemde yapılacak işleri ön plana aldık. Birçok oyuncuyu buraya katmak istiyoruz. Yapan zeka işin biraz formalitesi, son kararı verecek olan bizleriz" diye konuştu.

'OLMAYAN ŞEYLERİ OLMUŞ GİBİ GÖSTERMEK MİLLİ TAKIMA ZARAR VERİR'

Birçok oyuncuyla görüştüklerini belirten Sergen Yalçın, "Oyuncularımızın hepsi buraya gelmek için istekliler. Yeni bir dönem başlıyor. Oyuncular da bunun farkında. Birçok oyuncuyla telefonda konuştuk. Asla öyle bir oyuncu yok. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek milli takıma zarar verir. Oyuncularımızın birçoğuyla telefonda konuştuk. Neler yapabileceğimizle ilgili kritikler yaptık. 26 oyuncu var. Sakatlığı olan 1 oyuncuyu kadrodan çıkartmak zorunda kaldık. Kenan sakat olmasına rağmen gelmek istedi. Ama biz kulübüyle görüştük. Tedavisine orada devam etmek istediler. Yoksa, Kenan da bizimle olacaktı. Muhammed Şengezer'in bir sakatlığı var. Onu da çıkartmak zorunda kaldık" dedi.

'BERKE'NİN HİÇBİR SORUNU YOK'

Daha önce milli takım kampından ayrıldığı gerekçesiyle aday kadroya dahil edilmeyen Berke Özer ile ilgili de konuşan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Berke'ye Milli takım ile ilgili ne düşünüyorsun diye sordum. Hata yapabilirler, bize düşen telafi etmek. Berke'nin hiçbir sorunu yok. Genç oyuncu, Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor. Milli takım kapısının kendisine açık olduğunu söyledik. 'Seve seve gelirim' dedi. Uzun yıllar milli takıma hizmet edecek bir oyuncu tabii ki kadroda olacak."

'TABİİ Kİ SANTRFORLA OYNAYACAĞIZ'

Milli takımda radikal değişiklikler yapıp, yapmayacağı sorusu üzerine Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok radikal değişiklik demeyelim. Santrfor alacağız. Tabii ki santrforla oynayacağız. Bizim sistemimiz biraz daha farklı olacak. Son grup maşlarında sağlıklı sonuçlar alamadık. Son 2 maçımız var. Buradan kurtulabileceğimiz bir durun var. Düşmeme şansımız var. Belçika maçı bizim için çok değerli. Sakatlar var, sakatlıktan yeni çıkanlar var. Fiziksel olarak yüzde 100 olmayanlar var. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fiziksel olarak hazır olanlarla başlamayı düşünüyorum. Bundan sonrası iyi olacak diye düşünüyorum."

'HİKAYELER HEP YENİDEN YAZILIR'

Futbolda hikayelerin her zaman yeniden yazıldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kazanma alışkanlığı çok önemli. Onu burada kazanmak istiyoruz. Süreç sağlıklı olmayabilir ama futbolda bu var. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bunu düzeltebileceğimizi düşünüyoruz. Biz onlara destek olacağız. Birlikte bir yola çıkıyoruz. Hikayeler hep yeniden yazılır. Bakalım bizim hikayemiz nasıl olacak yaşayarak göreceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik güzel sonuçlar doğurur. Bizim Çocuklarla beraber bu işi başarabileceğimize inanıyoruz" dedi.

'MİLLİ TAKIMI KULÜP HAVASINA SOKMAK İSTİYORUZ'

4 yıllık projede mutlaka bir sistem olmalı. Milli takımı kulüp havasına sokmak istiyoruz. Bir sistemimiz olacak. Sahaya çıktığımızda plan, programımız olacak. Avrupa'da takip ettiğimiz oyuncular var. Eski futbolculardan oluşan scoutlar var. Fransa, İspanya, Hollanda gibi ülkelerde Türk olması gereken oyuncular var. Onları kazandırmak istiyoruz. Ciddi takip içindeyiz. 4 senelik süreçte iyi bir oyunla, iyi bir takım göstermek istiyoruz. Uluslar Ligi'nde aldığımız sonuçlar sağlıklı değil. Sonrasında Avrupa Şampiyonası ondan sonra da Dünya Kupası kuraları çekilecek. Hedeflerimiz büyük turnuvalara katılmak. Potansiyel oyuncuları milli takıma kazandırmak istiyoruz. Göreve başlayalı kısa bir süre oldu. Hepsini planlı bir şekilde devam ettirip, sağlıklı bir şekilde önümüze koymak istiyoruz" diye konuştu.

'ARDA HANGİ POZİSYONDA OYNAMAK İSTİYORSA ORADA OYNATACAĞIZ'

Milli futbolcu Arda Güler'in farklı mevkilerde yaptığı ve kendisinin Arda'yı hangi bölgede düşündüğüyle ilgili gelen soru üzerine Sergen Yalçın sözlerini şöyle tamamladı:

"Arda genç bir oyuncu. Arda hangi pozisyonda oynamak istiyorsa orada oynatacağız. Henüz onunla konuşmadık. Tartışmak ve yargılamak doğal bir şey. Oyuncular tartışılabilir. Önce maç oynayalım sonra yargılayın. Maç oynamadan yargılamak sağlıklı olmuyor. İşe başlayalım bakalım ne olacak."

Soru cevap kısmının ardından Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın aday kadrosunu canlı yayında açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

KALECİLER: Berke Özer, Ersin Destaoğlu, Serhat Öztaşdelen Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

ORTA SAHA – FORVET: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün