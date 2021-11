Sergen Yalçın: Tekrar ayağa kalmak bizim elimizde

"Bu gidişat böyle devam edemez"

"Bu durumdan çıkmak için en çok ihtiyacımız olan şey, taraftarımız"

"İki maça da 4-5 değişik oyuncuyla başlayabiliriz""İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Beşiktaş camiası düştüğü yerden kalkmayı bilir ve kalkmıştır da. Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Yarından itibaren yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Bu gidişat böyle devam edemez" dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında yarın Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde aldıkları kötü sonuçların ardından içinde bulundukları durumun farkında olduklarını vurgulayan Sergen Yalçın, bu durumun önünü kesmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi'ni konuşursak hepimizin heyecanlı olduğu, acaba dediği, neler yapabiliriz diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda grupta hedefsiz duruma düştük. Kalan iki maç, bizim, camia ve ülke puanı için prestij açısından oynayacağımız duruma düştü. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklığı da o kadar büyük olur. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak gerekir. Bazı önemli şeyler yaşadık. Sakatlıklar bizi çok büyük sıkıntıya soktu. Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik. Bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller, istediğimiz yerde duramamamızı sağladı. Bu benim şahsi fikrim. Şu anda hedefsiz durumdayız. Yarın da çok önemli ve zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak da şu anda çok iyi durumda değiliz. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin çok altında. Takım olarak da bunun farkındayız. Bu oyun, zor bir oyun. Zaman zaman düşüşler, kötü gidişatlar olabiliyor. Bizim tabii ki amacımız, bunun önünü kesmek ve camiamızı olması gereken yere getirmek. Bu bir zaman alacak gibi gözüküyor" diye konuştu."BU GİDİŞAT BÖYLE DEVAM EDEMEZ"Alınan kötü sonuçların ve oynanan oyunun futbolcuların motivasyonunu düşürdüğünü aktaran Sergen Yalçın, oyuncularla uzun süredir konuşmalar yaptıklarını ve tekrar ayağa kalkmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Beşiktaş camiasının bu zorlu süreçleri geçmişte de yaşadığını hatırlatan Yalçın, "Oyunculardan her sene aynı performansı alamayabilirsiniz. Zaman zaman performansları aşağıya düşebilir. Bunun çok uzun olması bizi zora sokuyor. Süre uzadığı zaman bizi takım olarak sıkıntıya sokuyor. Biz yaklaşık 1-1.5 aydır oyuncularla konuşma yapıyoruz. Çünkü bu gidişat sadece geçen haftaki gidişat değil. Biz 1.5-2 aydır aynı görüntüyü veriyoruz. Özellikle sonuç anlamında istediğimiz skorları alamamamız, oyuncuların motivasyonunu düşürüyor. ve bu bizi her geçen gün daha da aşağıya götürüyor. Bu durum, teknik ekibe, tesis personeline, yönetim de sıçrıyor. Bizim yapmamız gereken, bahane üretmek değil çözüm üretmek. Beşiktaş camiası düştüğü yerden kalkmayı bilir ve kalkmıştır da. Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Yarından itibaren yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Bu gidişat böyle devam edemez. Birlikte olup, birlikte hareket edip bu sıkıntının altından kalkmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı."BU DURUMDAN ÇIKMAK İÇİN EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY, TARAFTARIMIZ"Saha içinde oyuncuların aralarında yaşadıkları tartışmaların futbolun içinde olabileceğini ve bunu normal karşıladığını söyleyen tecrübeli teknik adam, bu süreçten çıkmak için taraftarın desteğine çok ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Sergen Yalçın, "Futbolda işler iyi gitmediği zaman doğal olarak ayrılıklar maalesef net şekilde görülüyor. Oyun içerisinde tartışmalar oluyor. Bu tartışmaların ben çok da olmaması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncular tartışabilir, bu normal. Çok hararetli ve fazla ikili diyaloğa girmediği sürece çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Sonuçlar ve oyunun herkes farkında. Oyuncular da üzülüyor ve psikolojiler bozuluyor. Toparlanmamız gerektiğinin farkındayız. Birbirimize güvenmeliyiz. Bunlar umarım yarınla beraber, yavaş yavaş ön plana çıkar. Hepimizin sorumlulukları var. Arkamızda çok ciddi bir taraftar desteği var. Bu durumdan çıkmak için en çok ihtiyacımız olan şey, taraftarımız. Oyuncularımızın taraftarına çok ihtiyacı var" şeklinde konuştu."İKİ MAÇA DA 4-5 DEĞİŞİK OYUNCUYLA BAŞLAYABİLİRİZ"Hem yarın oynayacakları Ajax mücadelesinin hem de hafta sonu ligde karşılaşacakları GZT Giresunspor maçlarının önemli olduğunu aktaran Yalçın, bu maçlardaki kadro seçimiyle ilgili olarak, "Çarşamba-Cumartesi oynayacağız. İki maç da önemli. Bir hedefimiz olmasa da ülke, taraftar ve bizim için önemli. En iyisini yapmak istiyoruz. Bazı oyuncularımız var kritik noktada olan. Batshuayi'yi büyük ihtimalle oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne tam olarak sahip değil. Yarın belki 20-30 dakika kullanabiliriz. Milli takımdan dönen, ufak tefek sorunları olan oyuncular var. Bu durumları değerlendireceğiz. En uygun kadroyu çıkarmaya çalışacağız. Cumartesi günkü maç çok önemli. İki maça da 4-5 değişik oyuncu ile başlayabiliriz" dedi."İNŞALLAH BU HAFTA GERİ DÖNÜŞÜMÜZ OLUR"

Oynayacakları iki karşılaşmada alacakları iyi sonuçlarla bu durumdan çıkmak istediklerini aktaran Sergen Yalçın, "Bu durumun doğal olarak 1'inci sorumlusu benim. Çünkü takımın teknik direktörü benim. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Umarım bu kısa süreçte oyuncularımızdan bu duruma tepki vermelerini bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. Bunun için herkesi hazırlıyoruz. Biz de hazırız. İyi bir oyun, iyi bir mücadele hepimize rahat bir nefes aldırır" diyerek sözlerini noktaladı.