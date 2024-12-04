Serie A'ya Türk İlgi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serie A'ya Türk İlgi Artıyor

Ciccarese, Hakan ve Kenan sayesinde Türkiye'den Serie A'ya ilginin arttığını açıkladı.

04.12.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) Pazarlama Direktörü Michele Ciccarese, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu sayesinde Türk futbol severlerin ilgisini çektiklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde AA muhabirine konuşan Ciccarese, İtalya'da forma giyen milli futbolcuların da etkisiyle Serie A'ya Türkiye'den ilginin arttığını belirterek, "Türk taraftarlarca geniş çapta takip ediliyoruz. Türkler, Serie A'yı yakından izliyor." dedi.

Juventus formasını giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yükselen popülaritesine değinen Ciccarese, "Kenan harika bir oyuncu. Juventus taraftarları onu çok seviyor. Genç, işine odaklanmış bir oyuncu ve Juventus'un yeni yüzü oluyor." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de önemli başarılar kazandığını hatırlatan Ciccarese, bu sayede İtalya ve Türkiye'yi yakınlaştırdığını kaydederek, "Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi başarılı oyunculara sahip olduğunuzda, İtalya'da Türk yeteneklere ilgi artıyor. Bu oyuncuların performansından dolayı ülkenizi tebrik ediyorum. İki taraflı pazarlama stratejisinin devam etmesinden de mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ciccarese, İtalya Süper Kupa organizasyonunun Milan, Inter, Juventus ve Atalanta takımlarının katılımıyla 2-6 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenleneceğini aktarırken, "Taraf gruplarımızın dünya çapında büyümesi çok önemli. Dünyada 700 milyon taraftarımız var. Dünyanın her yerinde olmamız çok önemli. İtalya Süper Kupa'sını farklı ülkelerde düzenleyebiliriz. Gelecekte İstanbul'da da düzenlemek isteriz." şeklinde konuştu.

EURO 2032 ortak ev sahipliği

Michele Ciccarese, Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) birlikte ev sahipliği yapacak olmasının önemine dikkati çekti.

Organizasyonun iki ülke arasındaki dostluğu geliştirecek bir başka alan olduğunu anlatan Ciccarese, "Birlikte düzenleyeceğimiz bu turnuvanın, en iyi Avrupa Şampiyonası olacağından hiç şüphem yok." açıklamasında bulundu.

Ciccarese ayrıca, EURO 2032 hazırlık sürecinde İtalya'daki statların yenilenmesi sürecini de hızlandırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Etkinlikler, EURO 2032, Politika, Türkiye, Ekonomi, İtalya, Futbol, riyad, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serie A'ya Türk İlgi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
18:19 Oğuz Aydın’ın şöhreti ülke sınırlarını aştı Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı
18:15 İstanbul’da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü İstanbul'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:52 Rusya Akdeniz’e indi Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat Rusya Akdeniz'e indi! Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat
17:43 Sivas’ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 13:10:38. #1.11#
SON DAKİKA: Serie A'ya Türk İlgi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.