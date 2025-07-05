Serkan Çakmaz'ın Dünya Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
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Serkan Çakmaz'ın Dünya Şampiyonası Hedefi

Serkan Çakmaz\'ın Dünya Şampiyonası Hedefi
05.07.2025 09:50
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1,35 metre boyundaki halterci Serkan Çakmaz, 15 kez Türkiye şampiyonu oldu; dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

ANTALYA'da yaşayan 1,35 metre boyundaki bedensel engelli halterci Serkan Çakmaz (29), bugüne kadar 15 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ekim ayında Mısır'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanan milli sporcu, "Takım arkadaşlarımızla yoğun tempoda çalışıyoruz. Mısır'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, derece almak istiyorum" dedi.

Antalya'da bedensel engelliler kategorisinde 2015 yılında halter sporuna başlayan 1,35 metre boyundaki Serkan Çakmaz, antrenörünün kendisini çalıştığı iş yerinde fark ettiğini söyledi. Çakmaz, "Beni spora başlattı. O günden sonra hayatım değişti. İlk uluslararası yarışmam Gürcistan'da oldu. Orada iki derece aldım, ardından Türkiye şampiyonlukları geldi. 15 kez Türkiye şampiyonu oldum" dedi.

Spora başladığı ilk dönemlerde çevresindekilerin kendisini küçümsediğini belirten Çakmaz, "Boyumdan dolayı bana 'yapamazsın' diyen çok oldu. Ama ben hedefimi koydum ve başardım. Şimdi aynı insanlar tebrik ediyor, destekliyor. Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar" diye konuştu.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONASI

Antrenörünün aynı zamanda gece bekçiliği yaptığını ve büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Çakmaz, "Hocamız bizimle birebir ilgileniyor. Malzemelerimizi kendi imkanlarıyla temin ediyor. Spor salonumuz zaman zaman su baskınlarına maruz kalıyor. Kısıtlı imkanlara rağmen çalışıyoruz. Salonumuz yenilenirse daha büyük başarılar gelir" dedi. Ekim ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlandığını belirten Çakmaz, "Her gün 3 saat antrenmanlarımız oluyor. Haftada 2 gün dinleniyoruz. Takım arkadaşlarımızla yoğun tempoda çalışıyoruz. Mısır'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, derece almak istiyorum" diye konuştu.

'ÖZ GÜVENİM ARTTI, HAYATIM DEĞİŞTİ'

Spora başlamadan önce çok zayıf olduğunu belirten Çakmaz, halterle birlikte hem vücudunun hem de bakış açısının değiştiğini söyledi. Çakmaz, "Şampiyon oldukça kendime güvenim arttı. Artık hedefleri olan, ne yaptığını bilen biriyim. Şampiyonluklar bizi havaya sokmuyor, nereden geldiğimizi unutmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Serkan Çakmaz'ın Dünya Şampiyonası Hedefi - Son Dakika

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