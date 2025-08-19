Serkan Damla A Milli Takım'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Serkan Damla A Milli Takım'da

Serkan Damla A Milli Takım\'da
19.08.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Serkan Damla'yı A Milli Takım'da yardımcı antrenör ve maç izleme antrenörü olarak atadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serkan Damla'nın, A Milli Takım'da yardımcı antrenör/ oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasuonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine 4 Eylül'de Gürcistan ve 7 Eylül'de İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın teknik heyetine Serkan Damla da dahil oldu. UEFA Pro Lisans diploması sahibi Damla, A Milli Takım'da yardımcı antrenör/ oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacak.

Faal futbolculuk döneminde Kadirli İdman Yurdu, İçel Polisgücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Erzurumspor, Mersin İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor, Bursaspor ve Kayserispor takımlarında oynayan Damla, Süper Lig'de 187 maça çıktı.

2006/07 sezonu sonunda futbolculuk kariyerini noktalayan Damla, 2009 yılında antrenörlük kariyerine başladığı Mersin İdman Yurdu kulübünde uzun süre alt yapıda çalıştıktan sonra profesyonel takımda yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

Giresunspor, Adana Demirspor ve Bosna-Hersek'in NK elik Zenica takımlarında da yardımcı antrenörlük yapan Damla, A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başında olduğu 2021-2023 döneminde de yardımcılığını üstlendi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 2020 yılından itibaren yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerinde bulunduğu Adana Demirspor'dan geçtiğimiz yıl Kasım ayında ayrılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Serkan Damla'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Serkan Damla, Milli Takım, Politika, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serkan Damla A Milli Takım'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan’ı kadrosuna kattı Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı
Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin’le ilgili söylediği olay oldu Trump mikrofonun kapalı olduğunu sandı, Putin'le ilgili söylediği olay oldu
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı
Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı Devrim Özkan ikinci kez ameliyat masasına yattı

19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 20:19:20. #7.13#
SON DAKİKA: Serkan Damla A Milli Takım'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.