Serkan Özbalta: "Buraya gelmekten son derece mutluyum" - Son Dakika
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Serkan Özbalta: "Buraya gelmekten son derece mutluyum"

11.10.2022 19:43

- Serkan Özbalta: "Buraya gelmekten son derece mutluyum" Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Doğaçlama bir oyun oynamamalı. Bizler bunu sahaya, oyuncu arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağız" Sakaryaspor'da İlker Püren'den boşalan koltuk Serkan Özbalta'ya verildi.

- Serkan Özbalta: "Buraya gelmekten son derece mutluyum"

Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Serkan Özbalta:

"Doğaçlama bir oyun oynamamalı. Bizler bunu sahaya, oyuncu arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağız"

SAKARYA - Sakaryaspor'da İlker Püren'den boşalan koltuk Serkan Özbalta'ya verildi. İmza töreninde konuşan Özbalta, "Bu şehir futbolu biliyor. Buraya gelmekten son derece mutluyum. Bu takım saha içerisinde mücadele etmeli, iyi oyun oynamalı. Doğaçlama bir oyun oynamamalı. Bizler bunu sahaya, oyuncu arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, yollarını ayırdığı İlker Püren'den sonra boşalan koltuğa son olarak Hatayspor'da görev alan Serkan Özbalta'yı getirdi. Gerçekleşen imza töreni sonrasında Özbalta resmi olarak takımın başına geçti. İmza törenine Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve kulüp yöneticileri katıldı. Sakarya'nın futbol şehri olduğunu aktararak Özbalta, maçlarda doğaçlama oyuna yer vermeyeceğine değindi.

"Hocamızın oynatacağı oyun bizim sevdiğimiz bir oyun"

İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, "İlker Püren hocamızla yolları ayırdık, Serkan Özbalta hocamızla anlaştık bir buçuk senelik bir sözleşme yaptık. Birazdan da kendisiyle imza atacağız. İnşallah Sakaryaspor'umuza hayırlı olur. Futbolda var böyle şeyler ama sakin olmamız lazım 5-0'ın hazmedememişlik olabilir. Bodrum maçında skordan çok mücadele eksikliği bizi daha çok yıprattı. Bu kadar ağır bir skor olmasa bunlar yaşanmasa bunlar olmazdı ama İlker hocam çok değerli bir hoca İnşallah çok iyi yerlere gelecek. Sakaryaspor büyük bir camia baskısı da ağır oluyor ve kaldırmak zor. Şuanda gönderdiğimiz hocanın ikinciyle arasında 2 puan fark var. Kaybedilmiş bir şey yok sorunu devam ettirip kangren olması haline gelmemesi için böyle bir karar aldık. Yani hocamızın oynatacağı oyun bizim sevdiğimiz bir oyun ve bunu da sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"Buraya gelmekten son derece mutluyum"

Sakaryaspor'un teknik adamı olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Serkan Özbalta, "Kulübün geçmişini veya şuandaki zamanını anlatmak gerekmez. Ciddi büyük bir camia ve çok özel bir kulüp. Bu kulüpte bana görev verilmesinden dolayı son derece mutluyum. Tabi ki Sakaryaspor'un hedeflerini de biliyoruz. Geçen sene bence çok özel bir şampiyonlukları var. Üst kategoriye hak ederek çıkışları var. Bu senede emin adımlarla yapılan transferler ve bu transferlerle beraber bir teknik ekiple yola çıkıldı. ve bence iyi aslında iyi şeyler de yapıldı diye inanıyorum. Bu şehir futbolu biliyor. Buraya gelmekten son derece mutluyum. Bu takım saha içerisinde mücadele etmeli, iyi oyun oynamalı. Sahada bir felsefesi ve organizasyonları olması gerektiğine inanıyorum. Doğaçlama bir oyun oynamamalı. Bizler bunu sahaya, oyuncu arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağız. Onlara bu anlamda yardımcı olmaya çalışacağız. Futbolu kültürü olan bir şehre katkı sağlamaya geldik" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Hatayspor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serkan Özbalta: 'Buraya gelmekten son derece mutluyum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serkan Özbalta: "Buraya gelmekten son derece mutluyum" - Son Dakika
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