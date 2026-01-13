Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü

Sertaç Şanlı, Türkiye\'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
13.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN, geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko'nun da formasını giyen milli pivot Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Milli oyuncu, sezona Dubai Basketbol ile başlamıştı.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko'nun formasını giyen, sezona da Dubai Basketbol ile başlayan Sertaç Şanlı, yeniden Türkiye'ye geri döndü.

SERTAÇ ŞANLI BEŞİKTAŞ GAIN'DE

Sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 34 yaşındaki deneyimli milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı transfer etti.

Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımımız, milli pivot Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, daha önce de formamızı giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı. Sertaç Şanlı, 2025/26 sezonunda Beşiktaş GAİN formasıyla BKT EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Sertaç Şanlı'ya Beşiktaş Ailesi'ne yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR

Daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol formalarını terletti.

Sertaç Şanlı, Fenerbahçe, Basketbol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Fransa, Tahran’daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı Fransa, Tahran'daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü
AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
20:16
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 21:18:32. #7.11#
SON DAKİKA: Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.