Sertaç Şanlı, Türkiye\'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü

Geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko'nun formasını giyen, sezona da Dubai Basketbol ile başlayan Sertaç Şanlı, yeniden Türkiye'ye geri döndü.

SERTAÇ ŞANLI BEŞİKTAŞ GAIN'DE

Sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 34 yaşındaki deneyimli milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı transfer etti.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımımız, milli pivot Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, daha önce de formamızı giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı. Sertaç Şanlı, 2025/26 sezonunda Beşiktaş GAİN formasıyla BKT EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Sertaç Şanlı'ya Beşiktaş Ailesi'ne yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR

Daha önce 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Sertaç Şanlı, kariyerinde Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona, Fenerbahçe Beko ve Dubai Basketbol formalarını terletti.