Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı - Son Dakika
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Spor

Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı

Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı

TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim ederek adaylığını resmiyete kavuştu. Yardımcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. Seçim 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

10.07.2024 22:21
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Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'nın adaylığı resmileşti.

"TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN"

Servet Yardımcı,TFF Başkanlığı'na resmen aday olduğunu açıkladı. Yardımcı yaptığı açıklamada, "Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun" dedi.

Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957 yılında Rize'de dünyaya geldi. Bir dönem amatör olarak futbol oynayan Yardımcı, Çaykur Rizespor'da yöneticilik görevini üstlendi. Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan ve aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüten Yardımcı, 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre de TFF Başkanlığı da yaptı. Mehmet Ali Aydınlar döneminde yönetim kurulu üyesi olan Yardımcı, 2012 yılında göreve başlayan Yıldırım Demirören'in kadrosunda ise 1. Başkan Vekili görevini üstlendi. Yardımcı, Nihat Özdemir döneminde ise TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürüten isim oldu. Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de yapılmasını, Monte Carlo'dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı. Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.

Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı

SEÇİM NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Musab Özkan: Fenerasyonu kurmak için geliyor 5 15 Yanıtla
    Mustafa Akdeniz: Fetörasyon kurarken normal Fenerasyon kurarken mi anormal hadi lan ordan 1 1
  • Alpi: Fenerasyon için geliyor ama yinede biz şampiyon olacagız 5 13 Yanıtla
    Mustafa Akdeniz: Dedi Fetörasyon 1 1
  • Serkan Beyhan: KİMİN GELDİĞİNİN ÖNEMİ YOK. TARAFSIZ BİRİ GELSİN KİM OLURSA OLSUN. FENERBAHÇELİYİM AMA FENERBAHÇEYE KIYAK YAPACAK BİR ADAM GELİRSE HAKKIMI HELAL ETMEM. BÜYÜKEKŞİ ŞUAN TÜRK FUTBOLUNA EN BÜYÜK ZARARI VERDİ VE HALA ADAY OLUYORUM DİYORSA BU KONUNUN ARTIK KONUSU ÇIKMIŞ DEMEKTİR. YAZIK OLDU TÜRK FUTBOLUNA BİR ADIM İLERİ GİDEMEYİZ. BENCE HERKESİN SEVECEĞİ SAYACAĞI İNANACAĞI BİRİ GELSİN. 3 0 Yanıtla

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