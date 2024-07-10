Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı

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Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'nın adaylığı resmileşti.

"TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN"

Servet Yardımcı,TFF Başkanlığı'na resmen aday olduğunu açıkladı. Yardımcı yaptığı açıklamada, "Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun" dedi.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957 yılında Rize'de dünyaya geldi. Bir dönem amatör olarak futbol oynayan Yardımcı, Çaykur Rizespor'da yöneticilik görevini üstlendi. Londra Metropolitan Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan ve aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüten Yardımcı, 2008 yılından itibaren çeşitli dönemlerde TFF yönetimlerinde yer aldı, bir süre de TFF Başkanlığı da yaptı. Mehmet Ali Aydınlar döneminde yönetim kurulu üyesi olan Yardımcı, 2012 yılında göreve başlayan Yıldırım Demirören'in kadrosunda ise 1. Başkan Vekili görevini üstlendi. Yardımcı, Nihat Özdemir döneminde ise TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürüten isim oldu. Şenes Erzik sonrası UEFA'da en üst seviyede görev yapan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği'ni sürdürürken, bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de yapılmasını, Monte Carlo'dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde organize edilmesini sağladı. Ayrıca 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de (İtalya ortaklığıyla) yapılacak olmasına öncülük etti.

SEÇİM NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.