Sevenlerini korkutmuştu! Yoğun bakıma alınan Daum'dan haber var - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sevenlerini korkutmuştu! Yoğun bakıma alınan Daum'dan haber var

23.05.2023 20:47

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Christoph Daum, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sevenlerine hastaneden seslenen 69 yaşındaki teknik adam, "Tüm ilaçlarımı aldım ve iyi beslendim. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum" dedi.

Christoph Daum'un geçtiğimiz günlerde New York'ta yoğun bakımda olduğunu açıklanmıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki teknik adam, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"KEMOTERAPİM İKİCİ KEZ BAŞLIYOR"

Kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakım haberi korku yaratan Daum, Alman Bild Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ziyareti sonrası gittiği New York'ta ilk tedavisi sonrası hemen özel bir uçakla Köln'e dönen Daum, Köln'deki bir sağlık kliniğinde tedavi altına alındı. 69 yaşındaki teknik adam, tedavisiyle alakalı, "Bugün kemoterapim ikinci kez başlıyor" sözlerini kullandı

APAR TOPAR HASTANEYE YATIRILDI

Daum, oğlu Jean-Paul'un mezuniyet partisine katılmak üzere gittiği New York'ta nefes darlığı nedeniyle hastaneye yatırılmış ve zatürre teşhisi koyulmuştu Daum, New York'ta dört gün hastanede kalıp bu pazartesi günü Köln'e dönmüş ve doktorunun isteğiyle Köln'de hastaneye yatırıldı.

"DAHA İYİYE GİDİYORUM"

Tecrübeli teknik adam son durumuyla ilgili, "Tüm ilaçlarımı aldım ve iyi beslendim. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Bu hafta sonu tekrar spor yapmak istiyorum. Kötü bir gün geçirdiğinizde her zaman ayağa kalkmanız, kendinizi savunmanız ve geleceğe olumlu bakmanız önemli" dedi.

KISA SÜRE SONRA TABURCU OLACAK

Pazartesi gününden bu yana Köln'deki üniversite kliniğinde tedavi gören Daum'un cuma günü hastaneden ayrılması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Sevenlerini korkutmuştu! Yoğun bakıma alınan Daum'dan haber var Sevenlerini korkutmuştu! Yoğun bakıma alınan Daum'dan haber var

Christoph Daum, Bild Gazetesi, Fenerbahçe, New York, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevenlerini korkutmuştu! Yoğun bakıma alınan Daum'dan haber var - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na destek veren Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: Vaatlerinden hangi gerekçeyle vazgeçtin?
21:13 Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?
21:05 Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun terörle ilişkilendirildiği montaj video ile ilgili çok konuşulacak yorum: Gerçekliğinin bir önemi yok
21:01 Sırrı Süreyya Önder'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var, yapmak zorunda
20:56 Yaptığı açıklamalar başına iş açabilir! Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi
20:56 Meral Akşener'den Erdoğan'ın montaj çıkışına sert tepki: Bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor
20:56 Hindistan'da gökten solucan yağdığı anlar sosyal medyada gündem oldu
20:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ama montaj, ama şu, ama bu" dediği video için yeni bir yorun: 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar
20:51 2 gün önce açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'ni su bastı
20:32 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu ile anlaşma sinyalleri! Birlikte kamera karşısına geçecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 21:46:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sevenlerini korkutmuştu! Yoğun bakıma alınan Daum'dan haber var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement