Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi\'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

Sabri İnce:

İnsanların inandığı bir çok din vardır ama AHLAK tektir. O da bunlarda yok.

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Ankara null: sen allahmisin nerden belli olmadigi???? 6 95

ferhat eser: ankara null ailece geniş onlar için sıradan böyle şeyler sabri kardeş 25 2

Ankara null: nereden biliyorsun ANLAT??? 3 20

Yusuf Çarman: Ankara null üslübun kişiliğini ortaya koymuş. Gereksiz! 18 1

Ankara null: cevap yok tabi herkes sus pus neden yok anlatamazlar sadece sallamaca okdr 0 6

Emir Kozcu: Ankara null olmadığı belli değil mi? Ahlak olup olmadığını anlamak için gözünü açman yeterli 3 1