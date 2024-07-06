Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı - Son Dakika
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Spor

Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

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Yayınladığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Wanda Nara, bu sefer de Galatasaray'ın gol kralı eşi Mauro Icardi ile küvetteki çıplak hallerini paylaştı. Eşinin o anları kayda aldığı gören Icardi, havluyla üstünü kapatmaya çalıştı.

06.07.2024 10:08
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yakın zaman önce +18 içeriklerinin yer alacağı bir siteyle anlaşma yapan Wanda Nara, sosyal medya hesabından eşiyle en özel anlarını paylaştı.

HAVLUYLA ÜSTÜNÜ KAPATTI

Instagram'ın yanı sıra TikTok hesabını aktif olarak kullanan Wanda Nara, Icardi ile küvete girdi. O anları çıplak şekilde kayda alan Nara, küvetten çıkan eşini de gösterdi. Nara'nın video çektiğini gören Icardi, hemen avluyla önlem almaya çalıştı.

Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

+18 PLATFORMDA İÇERİK PAYLAŞIYOR

Cüretkar paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda +18 içeriklerin yer aldığı bir siteyle işbirliği yaptı. Sitede profil açarak özel paylaşımlar yapan Nara, kapak fotoğrafına da çırılçıplak olduğu bir kareyi koydu.

Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi\'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı

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Son Dakika Spor Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (24)

  • Sabri İnce: İnsanların inandığı bir çok din vardır ama AHLAK tektir. O da bunlarda yok. 85 7 Yanıtla
    Ankara null: sen allahmisin nerden belli olmadigi???? 6 95 ferhat eser: ankara null ailece geniş onlar için sıradan böyle şeyler sabri kardeş 25 2 Ankara null: nereden biliyorsun ANLAT??? 3 20 Yusuf Çarman: Ankara null üslübun kişiliğini ortaya koymuş. Gereksiz! 18 1 Ankara null: cevap yok tabi herkes sus pus neden yok anlatamazlar sadece sallamaca okdr 0 6 Emir Kozcu: Ankara null olmadığı belli değil mi? Ahlak olup olmadığını anlamak için gözünü açman yeterli 3 1 ferhat eser: ankara null neden herkezle kavga ediyosun niçin sorunun ne yapabileceğim birşey varsa yardımcı olmak isterim samimiyim bu konuda 3 0
  • Mehmet Aytekin: Günlerdir beklediğim haber 16 0 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Ahlaksız diyen arkadaşlar! Bir insan ahlaklı olmak zorundamı? Buda ahlaksız veya ona normal geliyor! 1 13 Yanıtla
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