Şırnaklı Milli Boksörler Dünya Şampiyonlukları İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Şırnaklı Milli Boksörler Dünya Şampiyonlukları İçin Hazırlanıyor

Şırnaklı Milli Boksörler Dünya Şampiyonlukları İçin Hazırlanıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan milli boksörler Nurselen Yalgettekin ve Pınar Benek, Türkiye ve Avrupa'da elde ettikleri başarıları dünya şampiyonluklarıyla taçlandırmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Nurselen Yalgettekin, Ekim ayında Kazakistan'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecekken, Pınar Benek ise Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Her iki sporcu da altın madalya kazanmayı hedefliyor ve ülkelerine gururla dönmek istiyor.

09.06.2024 11:37
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde milli boksörler Nurselen Yalgettekin (20) ve Pınar Benek (18), Türkiye ve Avrupa'da elde ettikleri başarıları dünya şampiyonluklarıyla taçlandırmak istiyor.

Cizre'de yaşayan milli boksör Nurselen Yalgettekin ve Pınar Benek, okuldaki ringlerinin tadilatta olması nedeniyle ilçedeki özel boks salonunda antrenörleri Rıdvan Budak nezaretinde günde çift antrenman yaparak dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Ringde yoğun bir tempoyla çalışan Nurselen Yalgettekin, 2021'de Elazığ'da Türkiye şampiyonu, 2023'te Kocaeli'de 22 yaş altı Türkiye şampiyonu, yine geçen sene Karadağ'da 22 yaş altı Avrupa ikincisi ve bu yıl Kocaeli'de büyükler Türkiye şampiyonu oldu.

Nurselen Yalgettekin, ekim ayında Kazakistan'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

Cizre Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Pınar Benek ise 2022'de Kırıkkale'de Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda birinci, aynı yıl İtalya'da yıldızlar Avrupa üçüncüsü, bu yıl da Mersin'de gençler Türkiye şampiyonu, Düzce'de liseler arası Türkiye şampiyonu ve Hırvatistan'da gençlerde Avrupa üçüncüsü oldu.

Pınar Benek, kasım ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek, ayrıca 2 ay içerisinde Dubai'de yapılması planlanan Liseler Arası Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek.

Nurselen Yalgettekin, AA muhabirine, antrenöründen uzak kalmamak için Cizre Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra okuduğu Hacettepe Üniversitesi'nden Şırnak Üniversitesi'ne özel öğrenci statüsünde yatay geçiş yaptığını söyledi.

İlçede 6 yıl önce başladığı boksta Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde ettiğini anlatan Nurselen, "Ekim ayında Kazakistan'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'na antrenörüm nezaretinde yoğun bir şekilde hazırlanıyorum. Milli formayı en iyi şekilde temsil edip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Her iki şampiyonada da altın madalya kazanmak istiyorum"

Pınar Benek, 4 yıl önce başladığı boksta katıldığı organizasyonlarda derece elde ettiğini dile getirdi.

İlk girdiği resmi müsabakada Türkiye şampiyonluğunun ardından İtalya'da Avrupa 3'üncülüğü elde ettiğini anımsatan Pınar, şöyle konuştu:

"Dubai ve Hırvatistan'da yapılacak dünya şampiyonalarına katılmaya hak kazandım. Her iki şampiyonada da altın madalya kazanmak istiyorum. Umarım altın madalyalarla ülkeme dönerim. Sporun yanı sıra akademik eğitim de sürüyor. Hukuk fakültesini okumak istiyorum."

"İki sporcuyu örnek alıp boksa başlayan kız öğrencilerimiz var"

Antrenör ve Cizre Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Rıdvan Budak, her iki sporcuyu Cizre Fen Lisesi'nde keşfettiklerini, ikisinin de katıldıkları yarışmalarda mutlaka derece elde ettiğini söyledi.

Sporcularıyla gurur duyduğunu anlatan Budak, şöyle devam etti:

"Nurselen büyüklerde, Pınar da hem gençler hem de liseler arasında dünya şampiyonasına katılacak. Ülkemizi klasmanlarında en iyi şekilde temsil edeceklerinden ve madalyayla döneceklerinden eminiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hırslıyız ve iyi çalışıyoruz. İki sporcuyu örnek alıp boksa başlayan kız öğrencilerimiz var. Yakın zamanda miniklerin Türkiye şampiyonaları başlayacak. Onlardan da şampiyonluklar bekliyoruz."

Cizre Fen Lisesi Müdürü Behzat Moran, okullarının akademik başarıların yanı sıra sportif başarılarla da bölgede en çok tercih edilen okullar arasında yer aldığını anlattı.

Okullarında okuyan sporcuların Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa dereceleri elde ettiğini aktaran Moran, şunları kaydetti:

"Bu başarıları artarak devam ettirme amacındayız. Beden eğitimi öğretmenimiz Rıdvan hoca öğrencilerimizi bu doğrultuda takip ediyor, başarılı olabilecek olanları okulun zemin katında oluşturduğumuz boks ringinde yarışmalara hazırlıyor. Sporcularımızın milli forma giymeleri bizim için gurur kaynağı. Onlardan dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Bu kapasitelerinin olduğunu biliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şırnaklı Milli Boksörler Dünya Şampiyonlukları İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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