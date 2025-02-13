Sivas Belediyesi Otoparkları Sivasspor'a Tahsis Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivas Belediyesi Otoparkları Sivasspor'a Tahsis Etti

Sivas Belediyesi Otoparkları Sivasspor\'a Tahsis Etti

Sivas Belediyesi, şehir içindeki 1300 araçlık açık otoparkları Sivasspor'a tahsis ederek kulübün yıllık 18-20 milyon lira gelir elde etmesini sağlamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivasspor'un şehrin önemli bir markası olduğunu vurguladı.

13.02.2025 15:48  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS Belediyesi şehir içindeki açık otoparkları işletmesi için Sivasspor'a tahsis etti. Kırmızı-Beyazlılar böylece yıllık 18-20 milyon lira civarında gelir elde edecek.

Sivas Belediyesi şehir genelindeki bünyesine ait bin 300 araçlık açık otoparkları, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a destek amacıyla kulübe verdi. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Adem Uzun ile Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Burak Özçoban ortak basın toplantısı düzenledi.

ADEM UZUN: ZOR GÜNLER HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Uzun, "Sivasspor şehrimizin en önemli markasıdır. Bunun biz Sivas Belediyesi olarak özellikle farkında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabi Sivasspor'umuz son günlerde zor günler yaşıyor. Bu zor günleri ben inanıyorum ki Sivas halkı ve tüm Sivaslılar hep birlikte aşacağız. Bizler de Sivas Belediyesi olarak Sivasspor'a nasıl destek oluruz diye arkadaşlarımızla sürekli istişare içerisindeydik. Bu istişareler sonucunda şehrimizde bulunan tüm açık otoparkları Sivasspor'umuza verme kararı aldık. Bunun üzerine de şehrimizdeki tüm açık otoparkları biz Sivaspor'umuza verdik. Geçen haftalarda da yer teslimini yaptık. Önümüzdeki günlerden itibaren Sivasspor'umuz bu otoparkları işletmeye başlayacak. Burada yaklaşık 1300 araçlık bir otopark alanı var. Sivasspor'umuzun da biz buradan tüm masraflar düştükten sonra yaklaşık 18-20 milyon TL arasında bir geliri elde etmesini de planlıyoruz.

BURAK ÖZÇOBAN: SİVASSPOR BU ŞEHRİN EN BÜYÜK MARKASIDIR

Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Burak Özçoban ise, "Sivas Belediyesi'ne ait açık otoparklarının gelirinin Sivasspor'a aktarılması ve bu şehrin takıma duyduğu bağlılığı ve sahiplenme duygusunun en güzel örneklerinden biridir. Sivas Belediyesi'nin sağlamış olduğu bu destek yalnızca bugün için değil yarını da düşünerek atılmış çok kıymeti adımdır. Çünkü güçlü bir Sivasspor sadece futbol sahalarında değil, şehrimizin tanıtımında, ekonomisinde ve sosyal hayatında önemli bir lokomotif rolü üstlenmektedir. Sivasspor bu şehrin en büyük markasıdır. Bu bağlamda Sivasspor'un yanında olan her destekçi aslında doğrudan Sivas'ın geleceğine katkı sunmaktadır. Bu değerli projeye imza atan ve Sivasspor'umuza desteğini bir kez daha gösteren Belediye Başkanımız Adem Uzun'a kalbi şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Sivas Belediyesi, Yerel Haberler, Adem Uzun, Sivasspor, Belediye, Ekonomi, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyesi Otoparkları Sivasspor'a Tahsis Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 14 ilimizde eğitime kar arası 14 ilimizde eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:56:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Belediyesi Otoparkları Sivasspor'a Tahsis Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.