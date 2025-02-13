Sivas Belediyesi Otoparkları Sivasspor\'a Tahsis Etti

Spor

SİVAS Belediyesi şehir içindeki açık otoparkları işletmesi için Sivasspor'a tahsis etti. Kırmızı-Beyazlılar böylece yıllık 18-20 milyon lira civarında gelir elde edecek.

Sivas Belediyesi şehir genelindeki bünyesine ait bin 300 araçlık açık otoparkları, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a destek amacıyla kulübe verdi. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Adem Uzun ile Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Burak Özçoban ortak basın toplantısı düzenledi.

ADEM UZUN: ZOR GÜNLER HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Uzun, "Sivasspor şehrimizin en önemli markasıdır. Bunun biz Sivas Belediyesi olarak özellikle farkında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabi Sivasspor'umuz son günlerde zor günler yaşıyor. Bu zor günleri ben inanıyorum ki Sivas halkı ve tüm Sivaslılar hep birlikte aşacağız. Bizler de Sivas Belediyesi olarak Sivasspor'a nasıl destek oluruz diye arkadaşlarımızla sürekli istişare içerisindeydik. Bu istişareler sonucunda şehrimizde bulunan tüm açık otoparkları Sivasspor'umuza verme kararı aldık. Bunun üzerine de şehrimizdeki tüm açık otoparkları biz Sivaspor'umuza verdik. Geçen haftalarda da yer teslimini yaptık. Önümüzdeki günlerden itibaren Sivasspor'umuz bu otoparkları işletmeye başlayacak. Burada yaklaşık 1300 araçlık bir otopark alanı var. Sivasspor'umuzun da biz buradan tüm masraflar düştükten sonra yaklaşık 18-20 milyon TL arasında bir geliri elde etmesini de planlıyoruz.

BURAK ÖZÇOBAN: SİVASSPOR BU ŞEHRİN EN BÜYÜK MARKASIDIR

Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Burak Özçoban ise, "Sivas Belediyesi'ne ait açık otoparklarının gelirinin Sivasspor'a aktarılması ve bu şehrin takıma duyduğu bağlılığı ve sahiplenme duygusunun en güzel örneklerinden biridir. Sivas Belediyesi'nin sağlamış olduğu bu destek yalnızca bugün için değil yarını da düşünerek atılmış çok kıymeti adımdır. Çünkü güçlü bir Sivasspor sadece futbol sahalarında değil, şehrimizin tanıtımında, ekonomisinde ve sosyal hayatında önemli bir lokomotif rolü üstlenmektedir. Sivasspor bu şehrin en büyük markasıdır. Bu bağlamda Sivasspor'un yanında olan her destekçi aslında doğrudan Sivas'ın geleceğine katkı sunmaktadır. Bu değerli projeye imza atan ve Sivasspor'umuza desteğini bir kez daha gösteren Belediye Başkanımız Adem Uzun'a kalbi şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.