Sivas\'ta Halter Şampiyonası Başladı

Sivas'ta başlayan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası düzenlenen seremoniyle start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın seremonisi, 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Geçit törenin ardından konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Sivas'ın birçok spor dalında şampiyon çıkardığını belirtti.

Sivas'ta şampiyonayı yapmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirten Ünlü, " İspanya'da yapılan şampiyonaya Halter Federasyonu olarak 31 sporcuyla katıldık. Güzel olan tarafı da şu hemen hemen her bir sporcumuz kürsüye çıktı. Öyle güzel bir başarı elde ettiler ki 23 altın, 22 gümüş ve 17 bronz madalya kazanarak tarihi bir rekor kırdılar." dedi.

Sporcuları yetiştiren aileleri ile hocalarına teşekkür eden Ünlü, "Bu yetenekleri keşfetmek antrenörlerin görevi olduğu kadar, velilerimizin de iznine bağlı çünkü birçok yetenek kayıp olup gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de her geçen gün sayısı artarak yetenekli sporcularımız çoğalacak. Burada sizlerin arasından çıkacak sporcular olimpiyatlarda şampiyon olacak. Bu çocukların aranızdan çıkacak olması bizi son derece mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Osman Altın ise halter sporcularını Sivas'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bu gençlerimizin yaşlarındayken biz bu imkanları bulamadık. Artık imkanlarımız çok daha geniş, gençlerimizin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında hem devletimizin hem kurumlarımızın desteği çok yoğun. Sivas'ta ben yeni göreve başlamama rağmen çok sağlam bir spor alt yapısı olduğunu gördüm. Geçmişte ve günümüz de pek çok milli sporcu yetiştirmiş bir şehir, bu nedenle de bu güzel yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Dinçer de yarışmacılara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından şampiyonanın ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona, 10 Ağustos Pazar günü sona erecek.