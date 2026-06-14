Sivas\'ta Yağmur Altında Dünya Kupası Maçı

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maçı Sivas'ta vatandaşlar yağmur altında takip etti.
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşma için Sivas Belediyesi tarafından Buruciye Medresesi önüne dev ekran kuruldu. Dünya Kupası'nda milli maç heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar ekranın kurulduğu alanı doldurdu. Sağanak yağış altında karşılaşma ilgiyle takip edildi. Karşılaşma boyunca milli takıma destek veren vatandaşlar karşılaşmanın 2-0 kaybedilmesiyle üzüntü yaşadı.
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