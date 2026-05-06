Sivasspor 2-1 Iğdır FK'yi Geçti

06.05.2026 03:10
Sivasspor, 1. Lig'de Iğdır FK'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Melih Aldemir, Cem Özbay, Harun Tekin

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Murat Appindangoye, Mert, Uğur, Feyzi (Dk. 79 Emre), Charisis (Dk. 89 Kerem Atakan), Cihat (Dk.79 Özkan), Ethemi (Dk. 90 Savaş), Kamil, Okoronkwo

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Taha, Serkan (Dk. 63 Atakan), Alperen, Alim, Güray, Bacuna, Doh (Dk. 6 Ali Kaan), Oğuz, Fofana (Dk.64 Ryan Mendes), Gökcan (Dk. 83 Doğan), Bruno (Dk. 83 Loshaj)

GOLLER: Dk.49 Appindangoye, Dk.70 Feyzi (Sivasspor) - Dk.11 Bruno (Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Kamil, Ethemi (Sivasspor) - Gökcan, Alperen, Atakan (Iğdır FK)

1'inci Lig'in 37'nci hafta maçında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti.

11'inci dakikada ön alanda topu kazanan Bruno, sol kanattan hareketlenen Doh'a aktardı. Doh'un pasında soldan hareketlenen Güray yerden penaltı noktasına çıkardı. Atağı başlatan Bruno sol ayağı ile gelişine vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

24'üncü dakikada sağ kanattan hareketlenen Murat topu ceza alanına gönderdi. Kontrol eden Ethemi'nin şutunda kaleci Taha topu kontrol etti.

49'uncu dakikada soldan kazanılan köşe vuruşunu Ethemi kullandı. Ceza alanına gönderdiği topa arka bölümde iyi yükselen Appindangoye kafa vuruşunu yaparak skora eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

70'inci dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan hareketlenen Ethemi pasını Okoronkwo'ya aktardı. O ceza alanı içinde sağda müsait durumdaki Feyzi'yi gördü. Feyzi'nin gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

