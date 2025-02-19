Sivasspor\'a Moral Desteği

Spor

Sivasspor'a protokolden moral desteği

Uğur YİĞİT/SİVAS, - SİVAS Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'un antrenmanı ziyaret ederek futbolculara tatlı ikramında bulundu.

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Adem Uzun takımı ziyaret ederek maçta başarılar diledi. Kulüp Başkanı Bahattin Eken tarafından karşılanan Vali Şimşek ve Başkan Uzun futbolculara tatlı ikram etti.

Vali Yılmaz Şimşek, "Futbolcularımıza tatlı ikramında bulunduk. İnanıyorum ki bundan sonraki maçlarda takımımız güzel sonuçlar alacaktır. Başarı çizgisini daha da yukarıya taşıyacaktır. Tüm futbolcularımız ve teknik heyetimizle birlikte inşallah bu ziyaretimiz onlar için motivasyon olur. Sivasspor şehrimizin en önemli marka değeri, hepimizin gözbebeği ve şehrimizin ortak değeridir. Bizi birleştiren bir unsurdur. Sivasspor'umuzun başarılarıyla gurur duyuyoruz. Olumsuz sonuçlar tüm Sivaslıları üzüyor. Arzumuz her zaman başarılar elde etmesi ve daha iyi yerlerde olmasıdır. Bunun için de bizler çalışıyor, gayret ediyoruz. Ancak bu gayret ve çaba sadece kulüp başkanımızın, belediyemizin, valiliğimizin çabası ile olacak bir şey değildir. Bunun için tüm şehrin bir ve beraber olması lazım. Tüm Sivaslıların takıma sahip çıkması lazım. Toplumun tüm kesiminin takımın yanında olması gerekiyor. Taraftarlarımız tribünleri boş bırakmasın. Tribünlerdeki yerimizi alalım. Boş tribünler kesinlikle Sivas'a yakışmıyor. İş insanlarımıza tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, esnafımıza görevler düşüyor. Onlardan da maddi, manevi destekler bekliyoruz. İnşallah bu birliktelik ve oluşan sinerji ile takımımız güzel sonuçlar elde edecektir ve daha güzel yerlerde olacaktır. Sivasspor'un Süper Lig'deki bu başarılı çizgisi, istikrarı devam edecektir. Takımımıza, yöneticilerimize güveniyoruz. Yeni bir hocamız var ona ve ekibine güveniyoruz. Bundan sonra güzel neticeleri alacağız. Bu sıkıntıları günleri geride bırakacağız" dedi.

'ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ'

Sivasspor'un şehrin en önemli markası olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Adem Uzun ise, "Sivasspor şehrimizin dışarıya tanıtımı açısından büyük bir değer ve anlam ifade ediyor. Bacasız bir fabrika olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Sivasspor'umuza hep birlikte sahip çıkmak tüm Sivaslıların ortak amacı olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çocuğundan, yaşlısına, iş insanından, işçisine kadar herkesin Sivasspor'u kucaklayan bir yapıda olması gerekiyor. Burada herkese büyük görevler düşüyor. Şuan itibariyle bir sinerji oluşmaya başladı. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde Sivasspor ciddi destekler sunulacaktır. Biz belediye olarak bazı çalışmaları başlattık ama bu dönemde özellikle manevi destek çok önemli. İnşallah tüm Sivaslılar elini taşın altına koyacak ve Sivasspor'u eski günlerine kavuşturacağız" diye konuştu.