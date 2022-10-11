Sivasspor'da, Ballkani maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'da, Ballkani maçı hazırlıkları başladı

11.10.2022 19:53

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ara vermeden UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ballkani ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Medipol Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Ballkani ile Demir Grup Sivasspor 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başkent Priştine'de karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

YORUMLAR
500
Rıza Çalımbay: 'Hedefimiz Kosova'da puan ya da puanlar almak' Rıza Çalımbay: 'Hedefimiz Kosova'da puan ya da puanlar almak'
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da, Ballkani maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 22:20:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'da, Ballkani maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement