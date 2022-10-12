Sivasspor Ballkani maçına hazır - Son Dakika
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Sivasspor Ballkani maçına hazır

12.10.2022 20:20

- Sivasspor Ballkani maçına hazır UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor Ballkani maçına hazır

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Ballkani ile Sivasspor yarın TSİ 22.00'de Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Ballkani maçına hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor Ballkani maçına hazır - Son Dakika
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