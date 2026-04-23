Sivasspor\'da Yeni Yapılanma Mesajı

23.04.2026 14:39
İsmet Taşdemir, yönetimle görüşerek güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini belirtti.

ÖZBELSAN Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Yönetimimizle konuşacağız. İnşallah doğru yapılanmayla, doğru çalışmayla, buna karşılık veren iyi bir takım yaratmak istiyoruz" dedi.

Sivasspor, 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Pazar günü sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü. Antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Sevgi Evleri'nden gelen çocuklar, takımı ziyaret etti. Sivasspor Başkanı Burak Özçoban ve teknik direktör İsmet Taşdemir çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Antrenmanda açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, " Ligin sonu geldi. Geldiğimiz günden beri arkadaşlarımızla hep beraber şehrimize, camiamıza yaşatmak istedik. Bulunduğumuz konum sıkıntılıydı. Dolayısıyla çok uğraştık. Play-offun kıyısına kadar geldik ama maalesef başaramadık. Bu seneyi kalan iki maçımızla beraber inşallah bitireceğiz. Ama hep söylüyorum önemli olan vazgeçmemek. Ara ara bu düşüşler olacaktır. Bu sene bir düşüş olarak görüyorum ben. İnşallah önümüzdeki sene doğru yapılanmayla, doğru çalışmayla, karşılık veren bir takım yaratmak istiyoruz. İki tane zor maçımız kaldı. Çok oyuncu eksiğimiz var. Onlara rağmen elimizden geldiği şekilde camiamızı temsil edip, iki maçı bitirmeye çalışacağız" dedi.

İKİ OYUNCU AYRILDI

Avramovski ve Ally Male'nin takımdan ayrıldığını, Manaj, Okan ve Emirhan'ın sakatlıkları bulunduğunu belirten Taşdemir, "Dolayısıyla 16-17 kişilik ekiple, gençlerimizle beraber mücadele vermeye çalışıyoruz. Öyle bitireceğiz. Belki son maçta gençlerimizi de görürüz. Bu zamana kadar fazla forma şansı veremediğimiz arkadaşlarımıza forma veririz ve inşallah onları da değerlendirirler" diye konuştu.

Yönetim kurulu ile henüz görüşmediklerini belirten Taşdemir, "Yönetim de tabii önce kendi içerisinde neler yapabileceğini bir konuşacak. Daha sonra biz de konuşacağız. Fikirlerimizi ortaya koyacağız. İnşallah Sivasspor camiası için önümüzdeki sene için en doğru kararlar bu görüşmelerden sonra çıkacak" ifadelerini kullandı.

'ZORLUKLARLA UĞRAŞTIK'

İçerideki sezonun son maçı için taraftara çağrı yapan Taşdemir, "Bu sene çok üzdük onları. Evet biz de sonradan dahil olduk. Gerçekten özellikle iç sahada hiç alışık olmadığımız kadar çok mağlubiyet aldık. Dolayısıyla bu sene onları üzdük ama şu son maç beraber olalım. Sezonu; kırmadan, dökmeden beraber bitirelim. Oyuncularımız inanın bana ellerinden gelen bütün mücadeleyi verdiler, sezon başından beri. Yettiler, yetemediler ayrı konu ama ellerinden gelen bütün mücadeleyi verdiler. Uğraştıkları zorlukları biz biliyoruz. Hep beraber zorluklarla da uğraştık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İsmet Taşdemir, Sivasspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?
ChatGPT’den üniversite saldırganına silah dersi ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık ChatGPT'den üniversite saldırganına silah dersi! ABD’li Başsavcı: İnsan olsa tutuklardık
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
500 bin sosyal konut için İstanbul’da kura heyecanı başlıyor 500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor

14:13
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
14:01
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:45
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
