Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz: "Başkanlık için isimler var"

Sivasspor'da başkanlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, görüştükleri isimlerin olduğunu ancak henüz net bir aday üzerinde uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması üzerine kulüp yönetiminin divan kuruluna devredilmesinin ardından arayışlar sürüyor. Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, gerçekleştirilen ziyaretler ve görüşmelerin yanı sıra kulübün mevcut durumu, başkan adaylığı çalışmaları, teknik direktör İsmet Taşdemir'in son durumu ve planlanan genel kurul tarihi hakkında bilgi verdi.

Yavuz, süreci şeffaf bir şekilde yönettiklerini belirterek, "Kurban Bayramı'nda da çalışmalarımız devam etti. Divandaki diğer arkadaşlarımız Ali İzgi, Kemal Çağlayan ve Cafer Kaplan ile birlikte çalışmalarımızı birlikte sürdürüyoruz. Çeşitli görüşmeler yaptık. Gittiğimiz tüm kurum ve kuruşlardan, iş adamlarından destek sözü alıyoruz. Olumsuz bir dönüş almadık. Bayram dolayısıyla birçok insanımızla görüşme sağladık. Bizlere olan güven bizi daha fazla motive etti. Sivasspor ile ilgili sıkıntılı bir süreç var şuanda. Bu süreç kontrol edilebilir bir süreç. Her şey toz pembe değil, bazı sıkıntılar da yaşıyoruz. Son görüşmeleri tamamladıktan sonra kongre kararı verip biran önce Sivasspor'un başkanını ve yönetimini oluşturmamız gerekiyor" dedi.

"Önümüzdeki hafta genel kurul yapılacak"

Genel kurul tarihi ile ilgili de bilgiler veren Yavuz, "Kongre ile ilgili divan üyelerimizle yaptığımız istişarelerde bir takvim belirledik. Özellikle yarın görüşmemizi olumlu neticelendirirsek önümüzdeki hafta, tam günüyle ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Haziran'ın 10'u ile 12'si gibi yapmayı planlıyoruz. Haziran'ın 15'ini geçirmeden kongreyi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde bu kongreyi yapacağız. Bu hafta kongre ile ilgili de tarihi açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"İsmet Taşdemir'e teklifler var"

Sosyal medyada teknik direktör İsmet Taşdemir'in takımdan ayrıldığı yönünde çıkan haberler hakkında yöneltilen soruya Başkan Yavuz, "İsmet Taşdemir'e teklifler var bu bir gerçek. 1. Lig'in önemli kulüplerinden teklifler var. İsmet hocanın da bu hafta içerisinde Sivas'a gelmesini bekliyoruz. Gelecek ve nihai bir kararı vereceğiz. İsmet hoca kalacak mı? Gidecek mi? Bu hafta bu sorular yanıt bulmuş olacak. Şuanda İsmet hoca Sivasspor'un mukaveleli hocası. Şuanda herhangi bir ayrılık söz konusu değil ama hocaya taliplerin olduğunu çok net biliyoruz" yanıtını verdi.

"Aday olurum diyen isimler var"

Camiada eski yöneticiler Erdal Sarılar, Mehmet Oflaz, Bahattin Eken ve Burak Özçoban gibi isimlerin başkanlık için konuşulmasına ilişkin ise Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuşulan isimlerin hepsiyle görüştük. Bunlar da değerli isimler ve Sivasspor'a hizmet etmiş, Sivasspor kültürünü bilen isimler. Bu isimler adayız diyemiyorlar. Hepsinin farklı mazeretleri var. Biz özellikle çatı aday noktasında Erdal Sarılar üzerinde uzlaşma sağlamıştık ama Erdal Sarılar'ı ikna edemedik. İş yoğunluğu ve mental yorgunluk var sportif anlamda. O enerjiyi kendisi de hissetmediğini söyledi ama destek olacağını söyledi. Mehmet Oflaz ile de devamlı görüşüyoruz, o da destek veriyor ama başkanlık noktası farklı. Bahattin Eken ile de görüştük ve onunla da istişareler yaptık. Burak Özçoban ile de görüştük. Başkanlık ayrı bir nokta ve bu isimler net olarak aday değil. Başkanlık için aday olurum diyen isimler var. Biz bu isimleri çok deklare etmedik. Kamuoyu bunları merak ediyor ama deklare ettiğimiz zaman da sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz."

"Divana baskı yapılmıyor"

Ali Yavuz, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'e Sivasspor'a vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, "Abdullah Güler divan olarak bizimle çok ilgilendi. Görüşmeler sağladık. Sivasspor'a vermiş olduğu destekler küçümsenmeyecek destekler. Kendisine minnettarız. Yeni dönemde bu şekilde destek vermem söz konusu değil dedi. Kendi ölçeğimizde destek olacağız yine Sivasspor bizim takımımız dedi. Sivas Valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimiz olsun bu olayın içindeler ve destek de veriyorlar. Kamuoyunda bazı bilgi kirlilikleri var, Mecnun Otyakmaz ve Erdal Sarılar ile ilgili onlardan da bizim divan için baskı sergilediklerini hiç görmedim. Bize hep destek oldular ve kararı bize bıraktılar. Mecnun Otyakmaz ile bayramda görüştük ve net olarak Sivasspor'a kim başkan olursa ben yanındayım ve destekçisiyim isim hiç önemli değil. Önemli olan Sivasspor'u başarıya taşıyacak isim gelsin dedi. Herhangi bir isim telaffuz edilmedi" cümlelerine yer verdi.

Başkan Yavuz son olarak, Sivasspor camiasının güçlü bir camia olduğunu vurgulayarak, "Sivasspor bugün her yerde konuşuluyor. Bu sahaya yansımıyor, bunda bir eksiklik var. Kulübe katkı verme noktasında bazı eksiklikler var. Bu noktada gelecek yönetim kuruluna bizim de tavsiyelerimiz olacak. Bu sıkıntılı süreçte herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu. - SİVAS