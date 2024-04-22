Sivasspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı ve 12. beraberliğini aldı - Son Dakika
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Sivasspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı ve 12. beraberliğini aldı

Sivasspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı ve 12. beraberliğini aldı

Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak bu sezonki 12. beraberliğini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 33 karşılaşmada 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.

22.04.2024 22:39
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Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalan Sivasspor, bu sezonki 12. beraberliğini aldı.

Sivasspor, Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig'de 33. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında oynadığı Antalyaspor maçı 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1, 7. haftada evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Yiğidolar, evinde 11. haftada Adana Demirspor ile 1-1 ve 13. haftada da Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı. 19. haftada da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 21. haftada Gaziantep FK ile 2-2, 24. haftada MKE Ankaragücü ile 0-0, 26. haftada ise Hatayspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlı takım 28. hafta da ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı ve 12. beraberliğini aldı - Son Dakika

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