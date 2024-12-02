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Trendyol Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan Net Global Sivasspor, galibiyete hasret kaldı.

Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Sivas temsilcisi ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Sivasspor, ligde 3 maçta bir puan toplayabildi.

Kırmızı-beyazlılar, 18 puanla puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor.

Sivasspor, ligin 15. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.