Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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SİVASSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hatayspor maçının önemli olduğunu belirterek, "Sivasspor adına da kazanmamız gereken çok zor ve önemli bir maça çıkıyoruz" dedi.

Sivasspor, pazar günü kendi sahasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-Beyazlılarda sakatlığını atlatan Rey Manaj takımla birlikte çalışırken, milli takımlarda bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı. Koşu ve pas çalışması ile başlayan antrenman, taktik ağırlıklı olarak devam etti.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Yaşadığımız kaoslardan sonraki süreçte oluşturduğumuz takımın ve sonradan katılan arkadaşların yaşadığı sakatlıklarla beraber son iki haftada işler çok istediğimiz gibi gitmedi. Bazı bölümlerde çok iyi oynadığımız anlar oldu. Ama bazı bölümlerde istemediğimiz anlar oldu. Baktığımızda çok daha iyi yerlere gelebilecekken yine de bulunduğumuz konumun çok kötü olduğunu düşünmediğim bir ortamdayız." dedi.

Hafta sonu oynayacakları maçta hem deprem mağduru Hatayspor'u hem de Sivasspor'a önemli başarılar kazandıran teknik direktör Rıza Çalımbay'ı konuk edeceklerini hatırlatan Uygun, "Sivasspor tarihinin en büyük başarılarını yaşatmış, Sivas'a, Sivasspor'a büyük hizmetler yapmış hocalarımızdan bir tanesi olan Rıza Çalımbay hocamızı ve tarihimizin en büyük depremini yaşamış olan Hatayımızı, Hatay halkımızı, Hataysporumuzu kendi evimizde ağırlayacağız. Gerçekten Rıza hocamızla yaşadığımız üç kere Avrupa kupalarına gitme başarısı, bununla beraber Türkiye Kupası'nı kazanma başarımız Sivasspor tarihinin önemli başarılarından. En önemli hocalarından bir tanesi olarak karşımıza her zaman çıktı. Dolayısıyla Sivasspor taraftarlarıyla bundan önceki süreç içerisinde geldiklerinde Rıza hocamızı alkışlamayı ve onun gerçekten bize yaşattığı bütün bu başarılarından dolayı onu kutlamak adına tribündeki yerini almasını istiyoruz. Sivasspor adına da kazanmamız gereken çok zor ve önemli bir maça çıkıyoruz. Evet bazı eksiklerimiz var. Alex'in sakatlığı var. Manaj şu ana kadar yüzde 65'le antrenman performansı sergiliyor. Bunlar bizim için bir handikap gibi gözükse de diğer futbolcu kardeşlerimizle, bu maçı seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz" diye konuştu.