Sivasspor Kocaelispor Maçına Hazır

Spor

TÜRKİYE Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren kırmızı-beyazlılar Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son çalışmasını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kocaelispor ile Sivasspor, yarın saat 13.00'te Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.