Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım\'ın ismini haykırıyor

Recep Yaşakan:

bu saatten sonra Aziz Yıldırım gelsin bu kadro Aziz Yıldırım elinde olsaydı hem avrupa hem Lig şampiyon olurdu demek ki bir yerde bir eksiklik var Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye başarısız bir yönetici olarak tarihe geçti

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Salim KARAKAYA: İsmail Kartal’da bu Dzeko ısrarı olduğu sürece bir cacık olmaz. Adam oynayamıyor, olmuyor, ağır ,yapamıyor. İki top oyuna sokuyorsa elli topu eziyor, kaybediyor, yapamıyor. Üstelik kaptırdığı toplar için de baskı yapamıyor. Çok gol atmasına bakmayın. Çok çok kötü. Katkısı yok denecek kadar az. Çok çok fazla kadro hatası yapıldı gerek gidenlerle gerek gelenlerle veya gelmeyenlerle takımın içine ettiler bıraktılar. Şampiyonluk falan hayal bizim için bu sene de hiç kimse ümitlenmemesin 8 2