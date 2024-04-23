Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de 2-2 berabere kalınan Sivasspor maçının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı maçın aradından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eski başkanları Aziz Yıdırım'ın yeniden aday olması yöününde binlerce tweet attı.
İşte o tweetlerden bazıları;
Son Dakika › Spor › Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor - Son Dakika
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