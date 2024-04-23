Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor - Son Dakika
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Spor

Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada eski başkanları Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması yönünde binlerce tweet attı.

23.04.2024 11:14  Güncelleme: 11:18
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de 2-2 berabere kalınan Sivasspor maçının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı maçın aradından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eski başkanları Aziz Yıdırım'ın yeniden aday olması yöününde binlerce tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları;

Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım\'ın ismini haykırıyor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Recep Yaşakan: bu saatten sonra Aziz Yıldırım gelsin bu kadro Aziz Yıldırım elinde olsaydı hem avrupa hem Lig şampiyon olurdu demek ki bir yerde bir eksiklik var Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye başarısız bir yönetici olarak tarihe geçti 37 14 Yanıtla Salim KARAKAYA: İsmail Kartal’da bu Dzeko ısrarı olduğu sürece bir cacık olmaz. Adam oynayamıyor, olmuyor, ağır ,yapamıyor. İki top oyuna sokuyorsa elli topu eziyor, kaybediyor, yapamıyor. Üstelik kaptırdığı toplar için de baskı yapamıyor. Çok gol atmasına bakmayın. Çok çok kötü. Katkısı yok denecek kadar az. Çok çok fazla kadro hatası yapıldı gerek gidenlerle gerek gelenlerle veya gelmeyenlerle takımın içine ettiler bıraktılar. Şampiyonluk falan hayal bizim için bu sene de hiç kimse ümitlenmemesin 8 2 H celik: Ali koç fenerbahçeyi kendi şirketi zannediyor oyuncak gibi oynuyor egosu için 7 1
  • Ferhat Baran: Soyadı Koç parası çok diye kulüp için cezaevi yatmış tesisleri stadı yapmış Aziz Yıldırım ı tek kalemde sildiniz.Allah’ın adaleti 23 4 Yanıtla
  • Şükrü null: U19 la çıksın FB sezon sonuna kadar 13 2 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Umarım liğden çekilmezler. 14 1 Yanıtla fatih mazlum: Puhaha cok onemli aciklama birazdan megafon yok mu megafon 2 0
  • Alper006 : Sen yazanlara bakma Ali Koç onlar seni başarılarını çekemeyenler sakın ha gaza gelip başkanlığı falan bırakma 3 7 Yanıtla Ferhat Baran: Seneye 5.yıldız garanti inşallah gelmez gaza?? 2 1
  • Barış: Ne oldu Ali Koç yalanın patladı. Peşime takılın dediğiniz insanlar peşinizden küfür ediyorlar. Parası ile rezil olan insan olarak tarihe geçtiniz. Hakaret ettiğiniz Galatasaray başkanları sizi rezil etti hemde hiç bişey yapmadan :))) trajikomik 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor - Son Dakika
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