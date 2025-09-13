Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 Geçti - Son Dakika
Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 Geçti

Sivasspor, Sarıyer\'i 1-0 Geçti
13.09.2025 21:19
Sivasspor, 5. hafta maçında Sarıyer'i 66. dakikada Bekir'in golüyle 1-0 mağlup etti.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Direnç Tosunluoğlu, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu

SİVASSOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Okan, Uğur, Ethemi (Dk.72 Emre Gökay), Özkan, Avramovski, Yusuf Cihat (Dk.86 Mert), Kimpioka (Dk.46 Badji), Bekir (Dk.90 Yılmaz)

SARIYER: Alperen, Oğuzhan Berber (Dk.79 Ozan), Metehan, Djilobodji, Ömer, Regattin Fethi (Dk.79 Oğuzhan Yılmaz), Emre (Dk.72 Traore), Muhammed (Dk.87 Berkay), Anziani (Dk.72 Camara), Dembele

GOLLER: Dk.66 Bekir (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Murat, Özkan (Sivasspor)- Anziani, Traore (Sarıyer)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 5'inci hafta maçında kendi sahasında Sarıyer'i konuk etti. Sivasspor ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

9'uncu dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta, Ethemi topu ceza sahası içerisinde ortaladı. Okan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

17'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Avramovski ceza yayının dışında Yusuf Cihat'ı gördü. Yusuf Cihat'ın şutunda top auta gitti.

30'uncu dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ethemi'nin şutunda top az farkla sol direğin dibinden auta gitti.

40'ncı dakikada gelişen Sarıyer atağında ceza sahası içinde Dembele topu Regattin'e bıraktı. Regattin'in vuruşunda kaleci Ali Şaşal, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

66'ncı dakikada Sivasspor'un sol kanattan kazandığı kornerde topa yükselen Bekir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşma 1-0 Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 Geçti

SON DAKİKA: Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 Geçti - Son Dakika
