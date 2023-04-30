Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural'ın performansı hayrete düşürdü! Galatasaray taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi - Son Dakika
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Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural'ın performansı hayrete düşürdü! Galatasaray taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi

30.04.2023 09:15

Dün oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi takımının kalecisi Ali Şaşal Vural'ın performansı maçın önüne geçti. Galatasaray taraftarları deneyimli kalecinin basit goller yediğini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Sivasspor Teknik Direktörü maç sonu yaptığı açıklamada, Ali Şaşal'ın ilk yarı sakat oynadığını ifade etti. Devre aransıda Ali Şaşal Vural yerini Muammer Yıldırım'a bıraktı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin kalecisi Ali Şaşal'ın performansı tartışma konusu oldu.

GALATASARAY TARAFTARI AYAKLANDI

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe maçındaki performansı tepki çekti. Sosyal medyada Galatasaray taraftarı, deneyimli kaleciyi sert eleştirirken Şaşal kısa sürede gündeme oturdu.

"BÜYÜK HATA"

Maç sonunda Rıza Çalımbay, Ali Şaşal için yaptığı açıklamada, "Ali orada yanlış yaptı. Valencia ile sakatlandığında oyundan çıkması lazımdı. Doktorlar çıkmasını söylemesine rağmen çıkmamış. Devre arası sorduğumda 'Ayağım ağrıyor ama oynarım diye düşündüm' dedi. Büyük hata. Sakat sakat oynadı. Son yediği gol, elinden kaçırdığı golde ayağından dolayı muhtemelen tam eğilemedi. Ziya da aynı şekilde çıktı. Profesyonel oyuncunun bu tür şeylere izin vermemesi gerekiyor." dedi.

Tepki paylaşımlarının bazıları şöyle:

Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti
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Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın Fenerbahçe'nin gollerinde yaptıkları maçın önüne geçti

Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural'ın performansı hayrete düşürdü! Galatasaray taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi - Son Dakika


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