Sivasspor'un Önceliği Borçları Sıfırlamak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor'un Önceliği Borçları Sıfırlamak

Sivasspor\'un Önceliği Borçları Sıfırlamak
16.07.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmet Taşdemir, yeni sezon için mali yapıyı güçlendirmek ve transfer tahtasını açmayı hedefliyor.

SİVASSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezon öncesi kulübün önceliğinin mali yapıyı güçlendirmek olduğunu belirterek, "Önceliğimiz borcumuzu sıfırlayabilmek ve Sivasspor'un geçmişte olduğu gibi borçsuz bir kulüp olmasını sağlayabilmek. Transfer tahtamızı açarsak play-off ve şampiyonluk iddiamızı ortaya koyabiliriz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçmiş sürece ve takıma geri dönüşüne değinen Taşdemir, "Yeni sezon inşallah hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Geçen sene Sivasspor'u hak ettiği yere tekrar getirebilmek adına bazı planlarımız vardı ancak süreç istediğimiz gibi gelişmedi. Kulüp sahipsiz kalma noktasına geldi. O süreçte Sivas'a gelip Valimizle, Burak Başkanımızla ve Divan Heyetimizle görüştüm ancak sağlıklı bir ilerleyiş göremediğimiz için ayrılma kararı almıştık. Sonrasında Burak Başkanımız tekrar göreve geldi ve yönetimimiz oluştu. Kendisi beni arayarak camianın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu çağrının ardından geldim ve iki gündür antrenmanlardayız. Zorlu bir dönemden geçiyoruz ama birlik beraberlikle bu süreçten daha güçlü çıkabiliriz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ BORÇLARI SIFIRLAMAK VE TRANSFER TAHTASINI AÇMAK'

Kulübün öncelikli hedefinin mali disiplin olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Şu anda adım adım gidiyoruz. Mevcut borçlarımızı temizleyebilmeyi hedefliyoruz. Temizleyemezsek borç katlanarak devam ediyor. Eğer bu doğrultuda transferi açabilirsek ve doğru oyuncuları takımımıza yerleştirebilirsek play-off potası ve şampiyonluklarla alakalı ciddi söylemlerde bulunabiliriz. İnşallah tüm Sivaslıların desteğiyle borçları sıfırlar ve transfer tahtamızı açarız. Transfer sürecini tamamlayamazsak sıkıntılar yaşayacağımız da açık, bunu herkes biliyor" ifadelerinde bulundu.

'BADJI VE KIMPIOKA İLE YOLLAR AYRILABİLİR'

Takımdaki eksikler ve oyuncuların durumları hakkında da bilgi veren İsmet Taşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emirhan Başyiğit'in geçen seneden bir sakatlığı vardı, tedavisi devam ediyor ve 1-2 güne kadar gelecek. Badji ile alakalı yönetimimiz çalışmalarını yürütüyor. Belli bir noktaya varabilirsek Badji önümüzdeki sene aramızda olmayacak. Kimpioka da idmanlara çıkıyordu ancak bugün kendisiyle bir görüşme oldu. Belki kendisiyle de bir yol ayrımı yaşayabiliriz. Adımları atarken dikkat ediyoruz çünkü 2-3 tane transfer yasağı dosyamız var. Daha fazla dosya açılsın istemiyoruz. Yabancı oyuncularla ilgili sıkıntıların tamiri çok zor oluyor."

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, İsmet Taşdemir, Sivasspor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un Önceliği Borçları Sıfırlamak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
15 Temmuz’un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi 15 Temmuz'un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı
15 Temmuz’un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu 15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 20:17:42. #7.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'un Önceliği Borçları Sıfırlamak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.