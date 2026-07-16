Sivasspor\'un Önceliği Borçları Sıfırlamak

SİVASSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezon öncesi kulübün önceliğinin mali yapıyı güçlendirmek olduğunu belirterek, "Önceliğimiz borcumuzu sıfırlayabilmek ve Sivasspor'un geçmişte olduğu gibi borçsuz bir kulüp olmasını sağlayabilmek. Transfer tahtamızı açarsak play-off ve şampiyonluk iddiamızı ortaya koyabiliriz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçmiş sürece ve takıma geri dönüşüne değinen Taşdemir, "Yeni sezon inşallah hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Geçen sene Sivasspor'u hak ettiği yere tekrar getirebilmek adına bazı planlarımız vardı ancak süreç istediğimiz gibi gelişmedi. Kulüp sahipsiz kalma noktasına geldi. O süreçte Sivas'a gelip Valimizle, Burak Başkanımızla ve Divan Heyetimizle görüştüm ancak sağlıklı bir ilerleyiş göremediğimiz için ayrılma kararı almıştık. Sonrasında Burak Başkanımız tekrar göreve geldi ve yönetimimiz oluştu. Kendisi beni arayarak camianın bana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu çağrının ardından geldim ve iki gündür antrenmanlardayız. Zorlu bir dönemden geçiyoruz ama birlik beraberlikle bu süreçten daha güçlü çıkabiliriz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ BORÇLARI SIFIRLAMAK VE TRANSFER TAHTASINI AÇMAK'

Kulübün öncelikli hedefinin mali disiplin olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Şu anda adım adım gidiyoruz. Mevcut borçlarımızı temizleyebilmeyi hedefliyoruz. Temizleyemezsek borç katlanarak devam ediyor. Eğer bu doğrultuda transferi açabilirsek ve doğru oyuncuları takımımıza yerleştirebilirsek play-off potası ve şampiyonluklarla alakalı ciddi söylemlerde bulunabiliriz. İnşallah tüm Sivaslıların desteğiyle borçları sıfırlar ve transfer tahtamızı açarız. Transfer sürecini tamamlayamazsak sıkıntılar yaşayacağımız da açık, bunu herkes biliyor" ifadelerinde bulundu.

'BADJI VE KIMPIOKA İLE YOLLAR AYRILABİLİR'

Takımdaki eksikler ve oyuncuların durumları hakkında da bilgi veren İsmet Taşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emirhan Başyiğit'in geçen seneden bir sakatlığı vardı, tedavisi devam ediyor ve 1-2 güne kadar gelecek. Badji ile alakalı yönetimimiz çalışmalarını yürütüyor. Belli bir noktaya varabilirsek Badji önümüzdeki sene aramızda olmayacak. Kimpioka da idmanlara çıkıyordu ancak bugün kendisiyle bir görüşme oldu. Belki kendisiyle de bir yol ayrımı yaşayabiliriz. Adımları atarken dikkat ediyoruz çünkü 2-3 tane transfer yasağı dosyamız var. Daha fazla dosya açılsın istemiyoruz. Yabancı oyuncularla ilgili sıkıntıların tamiri çok zor oluyor."