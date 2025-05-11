Sivasspor ve Bodrum FK Temsilcileri Maçı Değerlendirdi - Son Dakika
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Spor

Sivasspor ve Bodrum FK Temsilcileri Maçı Değerlendirdi

Sivasspor ve Bodrum FK Temsilcileri Maçı Değerlendirdi

Sivasspor-Bodrum FK maçı 0-0 sona erdi. Teknik direktörler, pozisyonları değerlendirdi.

11.05.2025 19:59
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SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Net pozisyonlarımız vardı. Gelen fırsatları atamadık" dedi. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ise "Zor bir karşılaşmaydı ama oyuncularımız iyi efor sergiledi" diye konuştu.

Süper Lig'in 35'inci hafta maçında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği karşılaşmada Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında iki takım teknik direktörleri maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Net pozisyonlarımız vardı. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının başı. Maça baktığımızda hep bizim üstünlüğümüze geçti. Onlar sürekli bir defans yapmak peşindeydiler. Gelen fırsatları atamadık. Ama ben oyundan çok memnunum. O yüzden hiçbir şey söylemiyorum. Biz geldikten sonra belki de oynadığınız en iyi maçlardan bir tanesi bu maçtı. Yani yapacak bir şey de kalmamıştı" şeklinde konuştu.

Maçın son bölümünde taraftarların takım kaptanı Uğur Çiftçi'ye tepkisinin sorulması üzerine Çalımbay, "Bir kere futbolun içinde her şey var. Yani biz Avrupa'ya gittiğimizde de bazı oyuncu arkadaşlarımızı maalesef protesto ettiler. Onu yıkmak için, bize yakışmayacak olduğu için uğraştık, ettik, onu biraz kapattık, o gitmişti yani. O kadar başarılı olan bir takımla da yuhalarsan, buradaki yuhalanma onun yanında az kalır yani. Şimdi hiç kimse sahaya kötü olmak için çıkmaz. Her şeyini vererek çıkar. Uğur da onlardan bir tanesi. Oynadığı sürece de elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Tabii ki taraftarın haklı olduğu yön de var. Onlar da tabii ki takımının iyi bir yerde olmasını istiyor. Sivas olarak sahip çıkar herkes birbirine. Burada da Uğur'a sahip çıkacaklar, mutlaka yani ben öyle düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Yalnız hakem arkadaşa ben çok kızdım. Hakem arkadaş üç büyüklere o penaltıyı vermesin de göreyim ben, o iki tane penaltıyı. Bize vermez yani. Onun için yani bana göre o penaltılardan bir tanesi kesinlikle penaltıydı. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Sivas'tan beni çağırdılar. Ben tabii ki geldim. Tabii ki ben buraya gelirken de ne bir hazırlık, ne bir şey yaptık, ne bir oyuncu transferi aldık, ne bir şey aldık. Yani o yüzden biz de elimizden geleni, elimizdeki oyuncularla en güzelini yapmaya çalıştık. Sivas'ın ihtiyacı varsa her zaman buradayız. Bugün maç biraz üzücü oldu, gerçekten çok üzücü oldu. Gerçekten iyi oynadık. Ama tabii ki o tribünlerdeki gelen şeyler bizi, biraz oyuncuları da çok kötü yaptı. Ondan dolayı da biraz üzgünüz" ifadelerinde bulundu.

'MANAJ KÖTÜ GÜNÜNDEYDİ'

Manaj'ın son bölümde kötü oynadığı için oyundan aldığını belirten Çalımbay, "Hücum oyuncusu kim varsa hepsini tek tek aldık, oynattık. Yani şimdi ona bakıyorsunuz, bunun da biraz bir gayret etmesi lazım. Biraz gayretli olması lazım. Sivas ona tapıyor. Çok iyi oyuncu diyor herkes ama oynayacak. Yani bir tane pozisyonu yok. Bir şeyi yok. Bir şey olmayan bir adamı niye tutayım ben? Yukarıdan da söylüyorlar. Hocam çıkaralım. Hemen başka birini alalım diyoruz. Kötü günündeydi. O yüzden çıkardık. Sorun yok" diye konuştu.

JOSE MORAIS: ZOR BİR KARŞILAŞMAYDI

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ise zor bir maç olduğunu belirterek, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir karşılaşmaydı ancak ona rağmen oyuncularım sahada çok iyi bir efor sergiledi. Karşılaşmanın özellikle son anda belki de maçın en net pozisyonunu yakaladık. Bu pozisyonla beraber üç puanı alabilirdik. Ama olmadı. Özellikle karşılaşma boyunca sonuç kestirilemez bir mücadeleydi. O pozisyon bizim için gerçekten önemliydi. Geldiğim süreden beri oyuncularım çok iyi efor sarf ediyor. Ama ben hala bu bugün bile Samsun maçıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. O karşılaşmada da takımım maçı kazanabilecek eforu sergilemişti. Ama bir nedenden dolayı o maç kazanılmamıza izin verilmedi. Şu ana kadar o maçla ilgili nasıl kararlar verildi ve nasıl kazanamadığımızı anlayamadım. Ama ancak önümüzde maçlar var. Onları görmeye, oynamaya devam edeceğiz. Önümüzde üç karşılaşma daha var. Bu üç maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımla da aslında bununla ilgili konuşacağım. Belki biraz daha efor sarf etmemiz, biraz daha savaşmamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan isteyeceğim. O kalan üç maçta da elimizden geleni yapıp, takım olarak sonuç almaya çalışacağız. Bir sözde taraftarlar için söylemek istiyorum. Gerçekten uzak yoldan gelip bugün bizi desteklediler. Tribünde onların desteğini hissettik. Onların bize verdiği destek çok önemli. Bize inanmaları çok önemli. Özellikle taraftarlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu hayatta en önemli şey ailelerimiz. Hayatta var olma sebeplerinden biri ailelerimiz. Bugün de dünya anneler günü. Ben annemi şu an öpemiyorum olmadığı için ama siz özellikle annesi hayatta olanlara gerçekten sarılın ve onları sevin. Çünkü bu hayattaki en önemli şey, anneler. Herkese sağlık diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Futbol, Bodrum, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor ve Bodrum FK Temsilcileri Maçı Değerlendirdi - Son Dakika

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