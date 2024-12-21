Sivasspor ve Samsunspor 0-0 Berabere Kaldı

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SİVASSPOR Teknik Direktörü Ömer Erdoğan , "Kendi evimizde oynadığımız ilk maçta galibiyetle ayrılmak isterdik. Lige verilen arada çok çalışmamız lazım" dedi. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Sonuç iki takım için de kabul edilebilir" diye konuştu.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis 0-0 bitken karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takımın başında ilk maçına çıktığını hatırlatarak, "Kendi evimizde oynadığımız ilk maçta galibiyetle ayrılmak isterdik. İki günlük bir antrenmanla maça çıktık. İki günlük antrenmanda, perşembe günü antrenmanda daha fazla top rakipteyken ne yapmaya çalışıyoruz, nasıl karşılayacağız, ön alan baskıları nasıl olacak? İkinci alan baskılarında nasıl basmamız gerektiğini çalıştık. Analizlerle, oyuncularımıza bunu göstermeye çalıştık. Top rakipteyken oyunu açıkçası maçın büyük bölümünde iyi oynadık. Burada amacımız özellikle ön alan baskısında kaleci rakibi karşılayıp geriden oyunu daha fazla uzun toplara yönlendirmek istiyorduk. Bunu da yönlendirdiğimizi sanıyorum. İkinci alan karşılamada, zaman zaman adam paylaşımında, baskı şiddetinde biraz geç kaldığımız için biraz daha sanki maçın bazı bölümlerinde kontrol Samsun'daymış gibi gözüktü. Ama asıl oyuncularımıza gösterdiğimiz şey Samsunspor gerçekten bu ligin en dinamizm takım, en atletik oyunculara sahipler ve bugüne kadar elde ettikleri başarıların çoğunu geçiş oyunuyla elde etkilerini tespit ettik. Özellikle ikinci bölgeye çekilip kalabalık bir savunmayla tek forvetle yönlendirmeyle stoperlere baskı yapıp o kalabalığın içine sokup, orada kazandığı toplarda 6 kişi, çok çabuk hücum yapmaya çalışan bir takımdı. Biz de oyuncularımızla buna karşılık alan yaratmamız, birbirlerine alan yaratabilecek koşularla hem kendine, hem de takım arkadaşlarına alan yaratmasını hedefledik. Ama tabi ki özellikle savunma kısmını çalışmak daha kolay ama topla oyunda belli bir zamana ihtiyacımız var. Bugün de bunu gördük. Savunma kısmında gayret, mücadele, iyi niyet bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gerçekten sahada son dakikaya kadar karşılayan, iyi savunma yapan, doğru bir şekilde savunan bir Sivasspor vardı" dedi.

'TRANSFER YAPMAMIZ LAZIM'

Daha iyi olmaları gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Özellikle kendi sahamızda daha çok topa sahip olup, oyunun kontrolünü elimize almamız lazım. Bu konuda bugün açıkçası çok başarılı değildik. Ama maçın tüm genelinde rakibin çok bariz, son dakikalara yakın bir tane santraforların kalenin önünde kaçırdığı pozisyon var. Onun dışında çok net pozisyon vermedik. Bizim de bazı bölümlerde özellikle ilk 15 dakikada girişimlerimiz vardı. Lige bir ara verilecek. Ondan sonra bizim bir bay haftamız var. Gerçekten bizim için ilaç gibi oluyor bu dönem. Çok çalışmamız lazım. Aynı zamanda da oyuncu sayımız maalesef biraz az, alternatif oyuncusu olarak, onun için de transfer yapmamız gerekiyor. Bunu da tabii doğru transferlerle güçlendirmemiz gerekiyor. İnşallah dediğim gibi bu aralarda iyi çalışarak, içeride oynayacağımız hem Beşiktaş kupa maçı, hem Alanya lig maçına kadar inşallah çok daha iyi bir Sivasspor izletiriz. Bir parantez de taraftarlarımızı açmak istiyorum. Gerçekten ilk dakikadan son dakikaya kadar takımını inanılmaz desteklediler. Bizim de isteğimiz, oynayacağımız daha iyi oyunlarla, alacağımız daha iyi sonuçlarla inşallah tribünleri sayısal anlamda daha da doldururuz. Ama bugün buraya gelen, bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

THOMAS REİS: İSTEDİĞİMİZ PERFORMANSI GÖSTEREMEDİK

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise, "Sonuç iki takım için de kabul kabul edilebilir diyebilirim. Bugün ne yazık ki oyuna girmede biraz sıkıntı yaşadık. Biraz zaman aldı. İlk dakikalarda istediğimiz o performansı gösteremedik. Çok hata yaptık, top kayıpları yaptık. Bugün takım olarak en üst seviyemizde bir performans gösteremedik. Birinci yarıda çok girmiş olduğumuz pozisyonlar da vardı. Ne yazık ki onları değerlendiremedik. İkiye bir kaldığımız bir pozisyon vardı. Diğer pozisyonlarda olduğu gibi o pozisyonda da ne yazık ki o son pasları düzgün bir şekilde değerlendiremedik. Tabi bugünkü sonuca bakacak olursak bir puan daha aldık ve 30 puana geldiğimiz için çok mutluyuz. Onun dışında daha önce söylemiştim zaten her puanın değeri, önemi çok çok büyük. Bugün göstermiş olduğumuz performanstan ötürü mutlu değilim. Ama sonuçtan ötürü mutluyum" dedi.