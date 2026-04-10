Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar

10.04.2026 15:36
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Milan Skriniar'ın Beykoz'daki villası soyuldu. İddiaya göre eve giren hırsızlar 40 bin dolar çaldı. Durumu fark eden Skriniar karakola giderek şikayette bulundu, polis ekipleri çalışma başlattı.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Milan Skriniar, İstanbul Beykoz’daki villasında yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. Slovak savunmacının evinden yüklü miktarda nakit para çalındığı öğrenildi.

40 BİN DOLARLIK KAYIP

Sabah'ın haberine göre; Skriniar’ın evinde bulunan yaklaşık 40 bin dolar (1 milyon 790 bin lira) değerindeki nakit para hırsızlar tarafından alındı. Olayın, futbolcunun evinde bir süre önce nakliye ekiplerinin giriş çıkış yapmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Durumu fark eden Milan Skriniar, vakit kaybetmeden karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bir şey olmaz adam zaten bir bilemedin iki sene sonra paraları alıp gidecekti biraz bizim memlekette yensin ekonomi ye katkısı olsun 5 12 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
