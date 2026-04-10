Skriniar\'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Milan Skriniar, İstanbul Beykoz’daki villasında yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. Slovak savunmacının evinden yüklü miktarda nakit para çalındığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; Skriniar’ın evinde bulunan yaklaşık 40 bin dolar (1 milyon 790 bin lira) değerindeki nakit para hırsızlar tarafından alındı. Olayın, futbolcunun evinde bir süre önce nakliye ekiplerinin giriş çıkış yapmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
Durumu fark eden Milan Skriniar, vakit kaybetmeden karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
