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Slavia Prag yenilgisiyle ihale Rıdvan Dilmen'e kaldı! Sarı-lacivertlilerden ünlü yorucuya şaşırtan tepki - Son Dakika

Slavia Prag yenilgisiyle ihale Rıdvan Dilmen'e kaldı! Sarı-lacivertlilerden ünlü yorucuya şaşırtan tepki

18.02.2022 00:20

Vitor Pereira'nın ardından göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı. Zirveyle puan farkı büyüyen sarı-lacivertliler, Kartal döneminde Türkiye Kupası'ndan da elendi. Son olarak Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan sarı-lacivertlilerde taraftarlar ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'e isyan etti. Göreve geldiği ilk günden bu yana Pereira'yı eleştiren Dilmen'e tepki gösteren taraftarlar, Portekizli hocanın gitmesinde ünlü yorumcunun da payı olduğunu ifade etti.

Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe, savunmada 3'lü formasyonla oynadığı için Rıdvan Dilmen'in de aralarında bulunduğu bir kesim yorumcu tarafından sürekli eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Portekizli hocanın takımdan gönderilmesi ve İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinin ardından 4'lü oyun sistemine geçen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda 9 kişi Kayserispor'a elenirken Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag'a da 3-2 yenildi.

İSMAİL KARTAL, VITOR PEREIRA'YI ARATTI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk günden bu yana Vitor Pereira'nın oyun sistemini eleştiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi. Israrla sarı-lacivertlilerin 4'lü oyun sistemine geçmesi gerektiğini belirten Dilmen'i taraftarlar Vitor Pereira'nın takımdan gönderilmesinde payı olduğu gerekçesiyle suçladı. İsmail Kartal'ın 4'lü savunmayla oynadığını ve takımın daha da geriye gittiğini belirten taraftarlar "En azından Vitor Pereira'nın bir taktiği vardı" diyerek durumun şimdi daha kötü olduğunu belirtti.

Ne Ali Koç ne futbolcular! Fenerbahçe taraftarından Rıdvan Dilmen'e görülmemiş tepki
Ne Ali Koç ne futbolcular! Fenerbahçe taraftarından Rıdvan Dilmen'e görülmemiş tepki
Ne Ali Koç ne futbolcular! Fenerbahçe taraftarından Rıdvan Dilmen'e görülmemiş tepki
Ne Ali Koç ne futbolcular! Fenerbahçe taraftarından Rıdvan Dilmen'e görülmemiş tepki
Ne Ali Koç ne futbolcular! Fenerbahçe taraftarından Rıdvan Dilmen'e görülmemiş tepki
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Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal, Slavia Prag, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slavia Prag yenilgisiyle ihale Rıdvan Dilmen'e kaldı! Sarı-lacivertlilerden ünlü yorucuya şaşırtan tepki - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Slavia Prag yenilgisiyle ihale Rıdvan Dilmen'e kaldı! Sarı-lacivertlilerden ünlü yorucuya şaşırtan tepki - Son Dakika
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