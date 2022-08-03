Avrupa 2.'si Edibe Yağız çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Avrupa 2.'si Edibe Yağız çiçeklerle karşılandı

03.08.2022 01:15
Avrupa 2.'si Edibe Yağız çiçeklerle karşılandı

Slovakya'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda (EYOF) Türkiye'yi temsil eden Edibe Yağız, 3 bin metre branşında Avrupa ikincisi oldu.

Slovakya'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda (EYOF) Türkiye'yi temsil eden Edibe Yağız, 3 bin metre branşında Avrupa ikincisi oldu. Yağız, memleketi Van'da coşkuyla karşılandı.

Ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen müsabakalarda adını duyuran milli atlet Edibe Yağız, 25-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında Slovakya'da yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda 3 bin metre branşında kişisel 9.25'lik en iyi derecesiyle Avrupa 2.'si oldu. Milli atlet Yağız; Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Yalçın Özdemir, Atletiz İl Temsilcisi Enver Acar, antrenörleri, arkadaşları ve ailesi tarafından Ferit Melen Havaalanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Karşılama sonrası açıklamalarda bulunan Yalçın Özdemir, sporcularının üst üste iki başarı aldığını belirtti. Sporcularının başarılarıyla diğer arkadaşlarına da örnek olduğunu ifade eden İl Müdür Yardımcısı Özdemir, sporcuların olimpiyatlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etme hususunda inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Sporcularının son dönemde ulusal ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılar elde ettiğini aktaran Atletizm İl Temsilcisi Enver Acar ise, "Desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Arif Özsoy, Gençlik Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, kulüp yöneticilerine, pilot okullarımız olan Kerim Tuncer Ortaokulu, Süphan Ortaokulu, Mustafa Cengiz Ortaokulu, Bilim ve Teknoloji Lisesi yönetimine teşekkür eder, antrenör arkadaşlarımı kutlarım. Ayrıca Van Valimiz Ozan Balcı ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel'in destekleriyle atletizm sporunda ilimiz daha da başarılar sağlayacaktır" dedi.

Atletizm Antrenörü Münür Akkoyun da sporcusunun son 1.5 aylık süreçte uluslararası arenada yapılan 3 müsabakada derece elde ettiğini hatırlatarak, hedeflerinin U20 Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla ülkeye dönmek olacağını söyledi.

Başarısından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Edibe Yağız da şu ana kadar kişisel en iyi derecesini koşarak Avrupa ikincisi olduğunu hatırlattı. Yağız, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu kaydetti. - VAN

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Avrupa 2.'si Edibe Yağız çiçeklerle karşılandı Avrupa 2.'si Edibe Yağız çiçeklerle karşılandı Trabzon'dan gelen öğrenciler Van'ı gezdi Trabzon'dan gelen öğrenciler Van'ı gezdi
Kaynak: İHA

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