Snowboard'da şampiyon Kayseri - Son Dakika

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan Snowboard Türkiye Şampiyonası Erzurum'da sona erdi.Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katıldı. İki gün süren organizasyonda bugün yapılan slalom yarışmaları sonrasında genel klasmanda 9355 puan toplayan Kayseri, Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Kayseri'nin ardından 5195 puan ile Eskişehir ikinci, 4724 puan ile Erzurum üçüncü sırada yer aldı. Bugün yapılan yarışlarla tamamlanan şampiyonada, dereceye giren sporcuların ödüllerini Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Dumlu, Nazım Sögüt, Mustafa Yıkıcı ve katılımcılar tarafından verildi.Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde: BÜYÜK ERKEKLER: 1- Ömer Faruk Keleşoğlu2- Uğur Koçak3- Emre BoydakBÜYÜK KADINLAR: 1- Selin Gülce Güler2- İrem Gezer3- Miray ÖzsoyU15 ERKEKLER: 1- Çınar Sınmaz2- Elgay İldeş3- Ali KuçbayU15 KIZLAR: 1- Aysima Kılıç2- Azra Acar3- Naz AvşarU13 ERKEKLER: 1- Efe İldeş2- Ömer Faruk Deliktaş3- Kamil Eren ŞimşekU13 KIZLAR: 1- Mira Tunca2- Naz Çepni3- Ennur Kardelen ÇakırU11 ERKEKLER: 1- Adnan Esat Yıldırım2- Dağhan Güler3- Rüzgar Cem EserU11 KIZLAR: 1- Nehir Uçanlar2- Mila Tuncel3- Zeynep Nisa Yerebasmaz
Kaynak: DHA
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