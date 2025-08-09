Sokaklarda Antrenman Yapan Genç Atlet

HATAY'ın Kumlu ilçesinde öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 3 yıl önce atletizme başlayan 17 yaşındaki Ayşe Seçmen, antrenman yapacak tesis bulamadığı için sokak aralarında antrenman yaparak katıldığı müsabakalarda dereceler elde etti. Seçmen, hayalinin Fenerbahçe kulübünün altyapısına girmek ve ileride olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Kumlu ilçesinde yaşayan Ayşe Seçmen, 3 yıl önce eğitim gördüğü lisede öğretmenleri tarafından fark edilince atletizme ilgi duydu. Seçmen, ilçede antrenman yapabileceği bir alan bulunmaması, babasının aracı olmadığı için de kendisini uzak mesafelerdeki alanlara götürememesi nedeniyle mahallenin tozlu sokaklarında koşarak antrenman yaptı.

Hatay'da yapılan il ve ilçe müsabakalarda birçok derece ve madalya kazanan Ayşe Seçmen, Tu¨rkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışları 5 bin metre krosta birinci oldu. 17 yaşındaki genç sporcu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Okulundan mezun olan Seçmen, asıl hedefinin çok çalışarak Fenerbahçe altyapısına girmek ve olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi. Seçmen, "İlk olarak 3 yıl önce okulumuzda öğretmenlerimin desteği ile yarışmalara katıldım. Kumlu ilçesinde 4 sefer birincilik elde ettim. Ondan sonra İzmir'e gittim. İzmir'de 2 gün kaldım ve birincilik elde ettim. Daha sonra tekrar döndüğümde İskenderun ilçesinde ikincilik aldım. Sokaklarda koşuyorum. Çünkü antrenman yapabileceğim düzgün bir yer yok. Kırıkhan veya Antakya'da, İskenderun'da var ama babamın aracı olmadığı için oralara gidemiyorum. Antrenmanları Kumlu'da yapıyorum ama çok zorlanıyorum. Sokaklarda insanlar çok garip şekilde bakıyorlar. Kız olduğum için de tek başıma koşarken insanlar çok garipsiyor. Hedefim Fenerbahçe sporcusu olmak, daha da ileride olimpiyatlara katılmak. Hatay'da kulüp olmadığı için giremiyorum. Kendimi zorlamak amaçlı daha iyi yerlere gelebilmek için burada, sokak aralarında antrenman yapıyorum. O yüzden güzel bir kulübe girmeyi çok isterim" diye konuştu.