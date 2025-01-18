Solskjaer Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü

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Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 62. çalıştırıcı olacak.

Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 114 yıllık futbol tarihinde 61 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda 14 farklı ülkeden 35 yabancı teknik direktör görev alırken Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın 36. yabancı teknik adamı olarak kayıtlara geçti.

Siyah-beyazlı ekibi toplamda 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İngiliz ve İtalyan, 3 Macar, 2'şer Rumen, Portekiz ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgaristanlı, Gallerli, İspanyol, Hırvat ve Hollandalı teknik direktör çalıştırdı.

Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Solskjaer, kulüp tarihinde görev yapacak ilk Norveçli teknik adam olacak.

Süper Lig'de çalışacak Norveçli ikinci teknik direktör

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de görev yapacak Norveçli ikinci teknik adam olacak.

Elazığspor ile 2013-2014 sezonunun başında anlaşmaya varan Trond Sollied, o döneme kadar ligde takım çalıştıran Norveçli ilk teknik adam olmuştu.

Doğu Anadolu temsilcisinde 10 maça çıkan Sollied ile alınan olumsuz sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.

Solskjaer, vatandaşının ardından Süper Lig'de takım çalıştıracak ikinci teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Teknik direktör konusunda istikrar sağlanamıyor

Süper Lig'de son üç sezonda şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda istikrar sağlanamadı.

Geçen sezon ligde ve Avrupa'da alınan olumsuz sonuçların ardından Şenol Güneş ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takımda, daha sonra göreve Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz getirilmişti.

"Kara Kartal"da 1 ay görevde kalan Yılmaz'dan sonra siyah-beyazlı futbol takımının başına Rıza Çalımbay geçmişti.

Beşiktaş'taki mesaisine 10 Kasım 2023'te başlayan Çalımbay, teknik direktörlük koltuğunda 42 gün kaldı.

Yeni yıla teknik direktörü olmadan ve zirveden uzakta giren siyah-beyazlılarda, Hasan Arat yönetiminin bu kez tercihi Portekizli Fernando Santos oldu.

Takımın başındaki görevine resmi imzanın ardından 9 Ocak 2024'te başlayan Santos'un 97 günlük Beşiktaş kariyeri 14 Nisan 2024'te son buldu.

Sezonun geri kalanında takımı çalıştıran teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde ederken siyah-beyazlılar, 2024-2025'e ise yine bir değişimle Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile başladı.

Van Bronckhorst ile yeni sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta Turkcell Süper Kupa'da elde edilen 5-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından ligde işler istenildiği gitmedi.

Arat yönetiminde yaşanan sorunların ardından üst üste alınan mağlubiyetlerle Hollandalı teknik adamın görevine son verildi ve takım yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.

Olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ise teknik direktör tercihini Ole Gunnar Solskjaer'den yana kullandı.

En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü'nün futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlı takımın 14 yıl (1911-1925) teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim ünvanına sahip oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sembol isimlerinden Refik Osman Top da 10 yıl (1935-44 ve 1946-1948) takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, Süper Lig'de 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:

Teknik direktör Ülke Görev süresi Şeref Bey Türkiye 1911-1925 Imre Zinger Macaristan 1925-1935 Refik Osman Top Türkiye 1935-44 ve 1946-1948 Charles Howard İngiltere 1944-1946 Giuseppe Meazza İtalya 1948-1949 Hakkı Yeten Türkiye 1949 ve 1950-1951 Eric Keen İngiltere 1949-1950 Alfred Cable İngiltere 1951-1952 Sadri Usuoğlu Türkiye 1952-1953 Sandro Puppo İtalya 1953-54 ve 1960-1961 Cihat Arman Türkiye 1955-1956 Jozsef Meszaros Macaristan 1956-1957 Eşref Bilgiç Türkiye 1957 Leandro Remondini İtalya 1957-1958 Hüseyin Saygun Türkiye 1959 Andras Kuttik Macaristan 1959-1960 ve 1961-1962 Şeref Görkey Türkiye 1961 Ljubisa Spajic Yugoslavya 1962-1963 ve 1964-1967 Ernst Melchior Avusturya 1963-1964 Jane Janevski Yugoslavya 1967-1968 Krum Milev Bulgaristan 1968-1969 Milovan Ciric Yugoslavya 1969-1970 Dumitru Teodorescu Romanya 1970-1971 Gündüz Kılıç Türkiye 1971-1972 Abdullah Gegic Yugoslavya 1972-1973 Metin Türel Türkiye 1973-74 ve 1980 Horst Buhtz Almanya 1974-1975 Gündüz Tekin Onay Türkiye 1975-1976 İsmet Arıkan Türkiye 1977 Milos Milutinovic Yugoslavya 1977-1978 ve 1986-1987 Doğan Andaç Türkiye 1978-1979 Serpil Hamdi Tüzün Türkiye 1979-1980 Dorde Milic Yugoslavya 1980-1983 Ziya Taner Türkiye 1983-1984 Branko Stankovic Yugoslavya 1984-1986 Gordon Milne İngiltere 1987-1993 Christoph Daum Almanya 1994-1996 ve 2001-2002 Rasim Kara Türkiye 1996-1997 John Benjamin Toshack Galler 1997-1999 Karl Heinz Feldkamp Almanya 1999 Hans Peter Briegel Almanya 1999-2000 Nevio Scala İtalya 2000-2001 Mircea Lucescu Romanya 2002-2004 Vicente Del Bosque İspanya 2004-2005 Rıza Çalımbay Türkiye 2005 ve 2023 Jean Tigana Fransa 2005-2007 Ertuğrul Sağlam Türkiye 2007-2008 Mustafa Denizli Türkiye 2008-2010 Bernd Schuster Almanya 2010-2011 Tayfur Havutçu Türkiye 2011 ve 2012 Carlos Carvalhal Portekiz 2011-2012 Samet Aybaba Türkiye 2012-2013 Slaven Bilic Hırvatistan 2013-2015 Şenol Güneş Türkiye 2015-2019 ve 2022-2023 Abdullah Avcı Türkiye 2019-2020 Sergen Yalçın Türkiye 2020-2021 Önder Karaveli Türkiye 2021-2022 Valerien Ismael Fransa 2022 Burak Yılmaz Türkiye 2023 Fernando Santos Portekiz 2024 Giovanni van Bronckhorst Hollanda 2024

Kaynak: AA